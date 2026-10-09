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Wohnen & Interieur und Bauen & Exterieur 2027 erstmals gemeinsam in Wien

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Vom 10. bis 14. März 2027 werden in der VIECON Messe Wien die Themen Bauen, Sanieren, Wohnen und Einrichten erstmals seit mehr als 20 Jahren wieder in einem gemeinsamen Messekonzept vereint.

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Die Wiener Messelandschaft bekommt 2027 ein neues Format: Die Austrian Exhibition Experts führen die etablierte Wohnen & Interieur mit der neuen Bauen & Exterieur zusammen. Unter dem gemeinsamen Namen „Wohnen & Interieur x Bauen & Exterieur“ entsteht eine Messeplattform, die sämtliche Bereiche rund um Haus, Wohnung und Garten abdecken soll.

Möglich wurde die Zusammenführung durch die Übernahme der Lizenz für die ehemalige Bauen & Energie im Herbst 2026. Damit kehrt das Thema Bauen nach mehr als zwei Jahrzehnten wieder großflächig in die VIECON Messe Wien zurück.

Von der Bauplanung bis zur Inneneinrichtung

Die neue Bauen & Exterieur konzentriert sich auf Architektur, Baustoffe, Fertighäuser, Sanierung, Energieeffizienz, Photovoltaik, Heiztechnik und Außenbereiche. Die Wohnen & Interieur ergänzt das Angebot um Möbel, Design, Küchen, Bäder und Einrichtungskonzepte.

„Bei den vergangenen Veranstaltungen wurde uns von Besuchern und Ausstellern sehr deutlich gespiegelt, dass eine große Plattform rund um Bauen und Wohnen in Wien fehlt“, erklärt Messeleiterin Christine Kosar. Mit dem neuen Konzept wolle man diese Lücke schließen.

Auch Clara Wiltschke, geschäftsführende Gesellschafterin der Austrian Exhibition Experts, sieht darin eine strategische Weiterentwicklung. Ziel sei es, nicht bloß ein früheres Messeformat wiederzubeleben, sondern Bauen, Sanieren, Wohnen und Einrichten entsprechend den heutigen Bedürfnissen miteinander zu verbinden.

Kochwelten bringen Spitzenköche und Kulinarik auf die Messe

Eine weitere Neuerung sind die Kochwelten in Halle A. Der Erlebnisbereich verbindet Kochkurse, Livevorführungen und Verkostungen. Auf der sogenannten Sterne-Bühne können Besucher gemeinsam mit Spitzenköchen und prominenten Gästen kochen. Weitere Themenbühnen widmen sich regionaler und internationaler Küche sowie Desserts.

Ergänzt wird das Programm durch geführte Verkostungen in eigenen Tasting Rooms und ein kulinarisches Verkaufsangebot.

Wiener Immobilien Messe ergänzt das Angebot

Parallel findet am selben Wochenende die Wiener Immobilien Messe statt. Sie bleibt eine eigenständige Veranstaltung und erweitert das Angebot um Immobiliensuche und Immobilienerwerb.

Die Wohnen & Interieur x Bauen & Exterieur findet von 10. bis 14. März 2027 in den Hallen A und B der VIECON Messe Wien statt. Für Mittwoch und Donnerstag kündigen die Veranstalter freien Eintritt an.

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