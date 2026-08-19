Wenn fünf Wochen Urlaub auf neun Wochen Sommerferien treffen

Salzburg, am 18. August 2026. Für Kinder sind die Sommerferien die schönste Zeit des Jahres. Für berufstätige Eltern bedeuten neun durchgehende Ferienwochen dagegen häufig eine enorme organisatorische und finanzielle Herausforderung. BIOGENA unterstützt deshalb seit 2019 Eltern im Unternehmen mit einem Ferienbetreuungsbonus von 800 Euro brutto für jedes Kind im Alter von sechs bis zehn Jahren.

Die Rechnung geht für viele Familien schlicht nicht auf: Neun Wochen Sommerferien stehen einem gesetzlichen Urlaubsanspruch von in der Regel fünf Wochen gegenüber – und dieser Urlaub wird auch für Weihnachten, Ostern und andere schulfreie Zeiten benötigt. Selbst wenn sich beide Eltern ihre Urlaubstage aufteilen, bleibt häufig eine erhebliche Betreuungslücke.

Großeltern wohnen nicht immer in der Nähe, sind teilweise selbst noch berufstätig oder können die Betreuung nicht über mehrere Wochen übernehmen. Feriencamps und andere Betreuungsangebote sind oft früh ausgebucht und stellen Familien – insbesondere bei mehreren Kindern – auch finanziell vor große Herausforderungen. Gleichzeitig ist die Arbeit im Homeoffice kein Ersatz für eine verlässliche Kinderbetreuung.