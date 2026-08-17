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Meisterpokal der Graz99ers zu Gast am Merkur Campus

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Bernd Vollmann, Markus Spellmeyer, Andreas Gaugg und Christian Kladiva mit der „Karl Nedwed Trophy“.

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Die Karl Nedwed Trophy, die die Moser Medical Graz99ers nach dem ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte gewannen, machte Station bei der Merkur Versicherung in Graz.

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Während die Mannschaft der Moser Medical Graz99ers vergangenen Mittwoch ins Trainingslager startete, war die Karl Nedwed Trophy am Merkur Campus in Graz zu Gast. Den Meisterpokal hatten die Graz99ers im Frühjahr nach dem erstmaligen Gewinn der win2day Ice Hockey League in der Vereinsgeschichte in die Höhe stemmen dürfen. Nun machte die Trophäe Station bei der Merkur Versicherung.

Für zahlreiche Mitarbeitende sowie Kund:innen bot sich damit die Gelegenheit, den Pokal aus nächster Nähe zu sehen und Erinnerungsfotos zu machen. Auch der persönliche Austausch stand auf dem Programm: Der Merkur-Gesamtvorstand traf Bernd Vollmann, General Manager der Graz99ers, um gemeinsam auf den Meistertitel zurückzublicken und sich über die bestehende Partnerschaft auszutauschen.

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