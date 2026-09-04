Herbstgold 2026: Weltstars der Klassik kommen nach Eisenstadt

Seit 2017 zählt das Herbstgold Festival zu den kulturellen Fixpunkten im Burgenland. Auch 2026 verbindet das Festival im Schloss Esterházy internationale musikalische Spitzenleistungen mit außergewöhnlichen Spielorten und einem Programm zwischen Klassik und Romantik.

Unter Intendant Julian Rachlin, der das Festival seit 2021 leitet, stehen von 16. bis 26. September namhafte Orchester und internationale Solisten auf dem Programm.

Rolando Villazón und internationale Klassikstars

Zu den Gästen des Herbstgold Festivals 2026 zählen unter anderem der Tenor Rolando Villazón, der Cellist Pablo Ferrández, die Pianistin Gabriela Montero und der britische Tenor Ian Bostridge.

Auf der Orchesterseite sind das Chamber Orchestra of Europe, die Bamberger Symphoniker sowie das West Hungarian Philharmonic Orchestra aus Győr vertreten. Musikalisch reicht das Programm von Joseph Haydn über Johannes Brahms bis zu Wolfgang Amadeus Mozart und dessen Requiem.

Festivalstart mit Kunst und Musik im Schlosspark

Eröffnet wird Herbstgold am 16. September um 17.30 Uhr mit einem musikalisch begleiteten Spaziergang durch den Schlosspark von Schloss Esterházy.

Im Mittelpunkt stehen dabei die diesjährigen Herbstgold-Kunstwerke von Hugo Conoils und Hannah Neckel. Das Vokalensemble Vocalis begleitet den Rundgang musikalisch. Treffpunkt ist der Vorplatz von Schloss Esterházy.

Schloss Esterházy wird erneut zur Festivalbühne

Mit seinem Zusammenspiel aus internationaler Klassik, zeitgenössischer Kunst und historischem Ambiente will Herbstgold Eisenstadt auch 2026 als internationalen Kultur- und Begegnungsort positionieren.

Das Festival findet von 16. bis 26. September 2026 im und rund um Schloss Esterházy in Eisenstadt statt.