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Ecorolle wird zu Ecor Solutions und setzt stärker auf nachhaltige Tuchlösungen

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Das Grazer Unternehmen erweitert sein Sortiment und will Einwegtücher aus pflanzenbasierten Fasern als Alternative zu klassischen Textiltüchern in mehreren Branchen etablieren.

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Das Grazer Unternehmen Ecorolle tritt künftig unter dem Namen Ecor Solutions auf. Mit der Neupositionierung erweitert das Unternehmen sein bisher vor allem aus dem Friseurbereich bekanntes Angebot und richtet sich künftig auch an weitere Branchen.

Nachhaltigkeit als Kern der Neuausrichtung

Im Mittelpunkt steht weiterhin die Frage, wie sich der Einsatz von Tüchern in Betrieben ressourcenschonender gestalten lässt. Ecor Solutions setzt dabei auf Produkte aus Viskose und pflanzenbasierten Naturfasern, die laut Unternehmen biologisch abbaubar beziehungsweise kompostierbar sind.

Als Vorteil gegenüber klassischen Textiltüchern führt das Unternehmen vor allem den Wegfall von Wasch- und Trocknungsvorgängen an. Dadurch sollen insbesondere Wasser- und Energieverbrauch reduziert werden. Die entsprechenden Nachhaltigkeitsangaben stammen vom Hersteller.

Angebot wird auf weitere Branchen ausgeweitet

Neben Friseursalons sollen die Tuchlösungen künftig auch in Kosmetik, Gastronomie, Reinigung, Büro und Haushalt eingesetzt werden. Die bisherige Ecorolle bleibt Teil des Sortiments, wird nun jedoch unter der Dachmarke Ecor Solutions geführt.

Mit der Neuausrichtung versucht das Unternehmen damit, sein ursprüngliches Produktkonzept breiter aufzustellen und den Nachhaltigkeitsaspekt stärker in den Mittelpunkt der Marke zu rücken.

https://shop.ecorolle.at

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