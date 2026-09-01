Casinos Austria verstärkt Kulturengagement im Burgenland

Die Seefestspiele Mörbisch begeistern seit 1957 mit Operetten und Musicals. In der Saison 2026 ist Casinos Austria als Partner mit dabei und unterstützt die Produktion „Ein Käfig voller Narren“, die von 16. Juli bis 22. August auf der Seebühne zu sehen war.

Die Erfolgskomödie aus den 1970er-Jahren stammt von Jean Poiret und wurde von Jerry Herman und Harvey Fierstein als Musical adaptiert. Im Mittelpunkt stehen Georges und sein Lebenspartner Albin. Georges betreibt in Saint-Tropez den Club La Cage aux Folles, in dem Albin als Zaza der Star der Travestie-Shows ist. Als Georges’ Sohn Jean-Michel seine Hochzeit mit Anne ankündigt und deren Vater, ein konservativer Politiker, die Familie kennenlernen möchte, nehmen Missverständnisse ihren Lauf.