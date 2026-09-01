Casinos Austria verstärkt Kulturengagement im Burgenland

Mit den Seefestspielen Mörbisch, dem Kultur Sommer Güssing und den Festspielen auf Schloss Tabor begleitet Casinos Austria 2026 drei Kulturveranstaltungen im Burgenland. Im Mittelpunkt steht die Partnerschaft mit den Seefestspielen Mörbisch und der Produktion „Ein Käfig voller Narren – La Cage aux Folles“.
Gemeinsam für große Unterhaltung am Neusiedler See
Die Seefestspiele Mörbisch begeistern seit 1957 mit Operetten und Musicals. In der Saison 2026 ist Casinos Austria als Partner mit dabei und unterstützt die Produktion „Ein Käfig voller Narren“, die von 16. Juli bis 22. August auf der Seebühne zu sehen war.
Die Erfolgskomödie aus den 1970er-Jahren stammt von Jean Poiret und wurde von Jerry Herman und Harvey Fierstein als Musical adaptiert. Im Mittelpunkt stehen Georges und sein Lebenspartner Albin. Georges betreibt in Saint-Tropez den Club La Cage aux Folles, in dem Albin als Zaza der Star der Travestie-Shows ist. Als Georges’ Sohn Jean-Michel seine Hochzeit mit Anne ankündigt und deren Vater, ein konservativer Politiker, die Familie kennenlernen möchte, nehmen Missverständnisse ihren Lauf.
Das Stück verbindet komödiantische Momente mit Themen wie Zusammenhalt, Toleranz, Gleichberechtigung und individueller Freiheit. Alfons Haider und Drew Sarich teilten sich die Rolle der Zaza, Mark Seibert spielte Georges. Regie führte Andreas Gergen, der bereits 2023 mit „Mamma Mia!“ in Mörbisch für Begeisterung sorgte.
Auch die Dimensionen der Inszenierung waren auf die große Seebühne abgestimmt. Bühnenbildner Walter Vogelweider entwarf einen goldenen Käfig, eingerahmt von einer 60 Meter breiten Showtreppe. Insgesamt 38 Cagelles standen in der Produktion auf der Bühne.
Für Casinos Austria knüpft die Kooperation an das langjährige Engagement des Unternehmens im österreichischen Kunst- und Kulturbereich an. „Kultur bringt immer wieder Geschichten auf die Bühne, die Menschen verbinden“, sagt Erwin van Lambaart, Generaldirektor Casinos Austria. Österreich könne stolz auf seine vielfältige Kulturlandschaft sein. Casinos Austria wolle als Kultursponsor dazu beitragen, dass kulturelle Erlebnisse bei den Menschen ankommen.
Auch Generalintendant Alfons Haider verweist auf die Verbindung der beiden Partner. Bei den Seefestspielen gehe es darum, das Publikum für einen Abend aus dem Alltag zu holen und für glückliche Momente zu sorgen. Das Sponsoring von Casinos Austria sei dabei ein wesentlicher Beitrag zur Umsetzung der Produktion.
„Der 13. zahlt sich aus!“
Die Partnerschaft wurde von der Aktion „Der 13. zahlt sich aus!“ begleitet. Jede 13. telefonische Kartenbuchung am 13. der Monate April, Mai, Juni und Juli für „Ein Käfig voller Narren“ erhielt einen Gutschein von Casinos Austria.
Auch am 13. August spielte die Zahl eine besondere Rolle: Die Gäste der 13. Sitzreihe erhielten ein Programmheft und eine Einladung zum Casino Besuch. Zusätzlich lud Casinos Austria während der Pause zu einem Getränk ein.
Kulturengagement auch in Güssing und auf Schloss Tabor
Neben Mörbisch ist Casinos Austria 2026 auch Partner des Kultur Sommer Güssing. Auf dem Programm stehen 13 Kabarettabende, ein Konzertabend und drei Lesungen. Zu den auftretenden Künstler zählen unter anderem Benedikt Mitmannsgruber, Malarina, Dirk Stermann, Christof Spörk und Andreas Vitásek. Literaturveranstaltungen mit Tarek Leitner, Martina Parker und Michael Schottenberg ergänzen das Programm.
Eine weitere Kulturpartnerschaft besteht mit den Festspielen auf Schloss Tabor. Dort wurde von 1. bis 16. August in elf Vorstellungen „Wiener Blut“ gespielt. Das Uhudlerlandestheater zeigt von 1. August bis 6. September „Orpheus in der Unterwelt“ in sieben Vorstellungen.
Kultur-Highlights 2026
Seefestspiele Mörbisch
„Ein Käfig voller Narren – La Cage aux Folles“
16. Juli bis 22. August 2026
Premiere: 16. Juli 2026
Zusatzvorstellung: 12. August 2026
Kultur Sommer Güssing
13 Kabarettabende, 1 Konzertabend und 3 Lesungen
Kabarettprogramm: 1. bis 30. Juli 2026
Literaturabende: September 2026
Neue Spielstätte: renoviertes Kulturzentrum Güssing mit Open-Air-Arena
Festspiele Schloss Tabor
„Wiener Blut“: 1. bis 16. August 2026, 11 Vorstellungen
Uhudlerlandestheater „Orpheus in der Unterwelt“: 1 August bis 6 September2026, 7 Vorstellungen