Food Retreat in Marienkron: Sterneküche, Wein und Jazz im burgenländischen Seewinkel

Drei Köche, sechs Gänge und Zutaten aus der Region

Für die zweite Ausgabe des Food Retreats holte das Retreat & Health Resort Marienkron zwei internationale Spitzenköche ins Burgenland. Johannes Nuding und François-Xavier Simon standen gemeinsam mit Marienkrons Küchenchef Patrick Posch am Herd.

Das Ergebnis war ein eigens für das Wochenende entwickeltes Sechs-Gänge-Menü. Im Mittelpunkt standen hochwertige regionale Produkte, präzises Handwerk und klare Aromen. Zugleich sollte die Küche den Ansatz des Hauses widerspiegeln, Genuss, Gesundheit und Entschleunigung miteinander zu verbinden.

Für Nuding war es nicht der erste Besuch in Marienkron. Die Zusammenarbeit mit Simon hatte zudem eine persönliche Komponente. Die beiden Köche verbindet eine Freundschaft, die bis zu ihren gemeinsamen beruflichen Anfängen in Paris vor rund 20 Jahren zurückreicht.

„Wir passen uns an den langsameren Rhythmus und die Begebenheiten, die hier dieses einzigartige Ambiente ausmachen, sehr gerne mit viel Offenheit an“, sagte Nuding über die Arbeit im Retreat & Health Resort.

Simon zeigte sich vor allem von der Atmosphäre im Haus angetan: „Ich kannte das Haus noch nicht und bin wirklich begeistert von der großen Herzlichkeit und dem Engagement jedes Einzelnen.“