Food Retreat in Marienkron: Sterneküche, Wein und Jazz im burgenländischen Seewinkel

v.l: Stefano Bernardin, Rebecca Horner, Andrey Kaydanovskiy, Elke Müller.©Maria Hollunder Fotografie
Bei der zweiten Ausgabe des Food Retreats im Retreat & Health Resort Marienkron in Mönchhof traf Spitzenküche auf bewussten Genuss. Johannes Nuding und François-Xavier Simon entwickelten gemeinsam mit Posch ein Sechs-Gänge-Menü und lockten damit zahlreiche Gäste in den Neusiedler Seewinkel.
Drei Köche, sechs Gänge und Zutaten aus der Region
Für die zweite Ausgabe des Food Retreats holte das Retreat & Health Resort Marienkron zwei internationale Spitzenköche ins Burgenland. Johannes Nuding und François-Xavier Simon standen gemeinsam mit Marienkrons Küchenchef Patrick Posch am Herd.
Das Ergebnis war ein eigens für das Wochenende entwickeltes Sechs-Gänge-Menü. Im Mittelpunkt standen hochwertige regionale Produkte, präzises Handwerk und klare Aromen. Zugleich sollte die Küche den Ansatz des Hauses widerspiegeln, Genuss, Gesundheit und Entschleunigung miteinander zu verbinden.
Für Nuding war es nicht der erste Besuch in Marienkron. Die Zusammenarbeit mit Simon hatte zudem eine persönliche Komponente. Die beiden Köche verbindet eine Freundschaft, die bis zu ihren gemeinsamen beruflichen Anfängen in Paris vor rund 20 Jahren zurückreicht.
„Wir passen uns an den langsameren Rhythmus und die Begebenheiten, die hier dieses einzigartige Ambiente ausmachen, sehr gerne mit viel Offenheit an“, sagte Nuding über die Arbeit im Retreat & Health Resort.
Simon zeigte sich vor allem von der Atmosphäre im Haus angetan: „Ich kannte das Haus noch nicht und bin wirklich begeistert von der großen Herzlichkeit und dem Engagement jedes Einzelnen.“
Wein aus dem Burgenland trifft auf Jazz
Den Auftakt des Genusswochenendes bildete eine exklusive Winzerrunde. Dabei präsentierten regionale Produzenten ihre Weine, musikalisch begleitet von Shlomit Butbul. Die Verbindung von burgenländischer Weintradition, Kulinarik und Jazz bildete den Rahmen für das anschließende Retreat-Wochenende.
Neben dem kulinarischen Programm standen jene Elemente im Mittelpunkt, für die Marienkron als Gesundheitsresort bekannt ist: Ruhe, Bewegung und bewusste Auszeiten vom Alltag.
Rebecca Horner, Miriam Hie und Stefano Bernardin in Marienkron
Unter den Gästen in Mönchhof waren unter anderem Tänzerin, Schauspielerin und Choreografin Rebecca Horner, Schauspieler Stefano Bernardin, Tänzer und Choreograf Andrey Kaydanovskiy, Schauspielerin und Moderatorin Miriam Hie, Musikerin Shlomit Butbul sowie ORF-Moderatorin Patricia Pawlicki.
Auch Molekularbiologe, Langlebigkeitsforscher und Buchautor Slaven Stekovic nahm am Food Retreat teil. Seitens der Eigentümer war Manuela Klawatsch, Eigentümervertreterin und Prokuristin der Tourismus- und Beherbergungsbetriebe Burgenland, vor Ort.
Miriam Hie beschrieb das Wochenende als Kombination aus „himmlischen Gerichten von Sterneköchen, bodenständiger Atmosphäre und entspannten Gesprächen“. Ergänzt wurde das Programm für sie durch Massagen und Yoga.
Rebecca Horner hob vor allem den Erholungsfaktor hervor: „Marienkron ist ein Ort der Entschleunigung und des Energietankens.“ Das Wochenende habe ihr erneut gezeigt, wie wichtig bewusste Auszeiten vom Alltag seien.
Kulinarik als Teil des Retreat-Gedankens
Mit dem Food Retreat positioniert Marienkron die Kulinarik bewusst als Teil seines Gesundheits- und Erholungskonzepts. Statt Verzicht steht dabei die Verbindung von hochwertigem Essen, regionalen Produkten und einem bewussten Lebensstil im Vordergrund.
Für Stefano Bernardin liegt genau darin der Reiz des Konzepts: „Sich verwöhnen zu lassen und zu genießen, steht nicht im Widerspruch zu gesundem, fantastischem Essen und einem bewussten Lebensstil.“
Die zweite Ausgabe des Food Retreats machte damit erneut den burgenländischen Seewinkel zur Bühne für eine Verbindung aus Spitzenküche, regionalem Wein, Kultur und bewusster Erholung.