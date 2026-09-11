Vienna Airport Business Night bringt mehr als 450 Gäste am Flughafen Wien zusammen

Die Auszeichnung als „Bester Dienstleister des Jahres“ wurde von Wolfgang Scheibenpflug und Günther Ofner an die Raiffeisenbank Region Schwechat mit Yalcin Duman, Johanna Cetin und Werner Schnitzer verliehen.©Flughafen Wien / Robert Harson
Bei der fünften Vienna Airport Business Night trafen sich am 10. September mehr als 450 Gäste aus Wirtschaft, Politik, Luftfahrt und Tourismus in der AirportCity. Europaministerin Claudia Bauer sprach über Europas Wettbewerbsfähigkeit, drei Unternehmen wurden mit den Vienna Airport Business Awards ausgezeichnet.
Mehr als 450 Gäste sind am Donnerstagabend zur fünften Vienna Airport Business Night ins Vienna Airport Conference & Innovation Center am Flughafen Wien gekommen. Die Veranstaltung brachte Vertreter aus Wirtschaft, Politik, Medien, Kultur und Tourismus zusammen und rückte neben aktuellen wirtschaftspolitischen Fragen auch die Entwicklung der AirportCity in den Mittelpunkt.
Zu den Gästen zählten unter anderem Gerhard Starsich von der Münze Österreich, Christian Pöttler vom Echo Medienhaus, Georg Hirsch-Stronstorff von Eurest, Alexander Scheuwimmer vom Österreichischen Juristenverband, Kulturmanager Daniel Serafin, Aufsichtsrätin Elisabeth Stadler und Gewinn-Herausgeber Georg Wailand.
Durch den Abend führte Moderatorin Sandra König.
Europapolitik und Standortfragen im Mittelpunkt
Inhaltlicher Schwerpunkt des Abends war eine Keynote von Europaministerin Claudia Bauer. Sie beschäftigte sich mit der Frage, welche Impulse Österreich für eine wettbewerbsfähige Europäische Union setzen kann und welche Herausforderungen Europa derzeit wirtschafts- und standortpolitisch beschäftigen.
Statements kamen zudem von Flughafen-Wien-Vorstand Günther Ofner sowie Wolfgang Scheibenpflug, Geschäftsbereichsleiter für Immobilien- und Standortmanagement der Flughafen Wien AG.
Der Flughafen nutzte die Veranstaltung zugleich, um die wirtschaftliche Bedeutung der AirportCity hervorzuheben. Mehr als 250 Unternehmen haben sich mittlerweile am Standort angesiedelt, insgesamt arbeiten dort mehr als 23.000 Menschen.
Drei Unternehmen mit Business Awards ausgezeichnet
Ein weiterer Programmpunkt war die Verleihung der Vienna Airport Business Awards. Das ESA Phi-Lab Austria wurde als „Innovator des Jahres“ ausgezeichnet. Die Raiffeisenbank Region Schwechat erhielt den Preis als „Bester Dienstleister des Jahres“, die Quehenberger Group wurde zum „Cargo-Unternehmen des Jahres“ gekürt.
Die Auszeichnungen wurden von Wolfgang Scheibenpflug überreicht und sollen besondere Leistungen von Unternehmen und Partnern am Flughafenstandort würdigen.
AirportCity präsentiert sich als Wirtschaftsstandort
Beim anschließenden Get-together präsentierten mehrere in der AirportCity ansässige Unternehmen und Einrichtungen ihre Angebote. Die Besucherwelt des Flughafen Wien war unter anderem mit dem Flugsimulator „Birdly“ vertreten, auch das Health Center stellte Angebote vor.
Für den musikalischen Rahmen sorgten Caroline Kreutzberger & Band.
Die Vienna Airport Business Night hat sich mit ihrer fünften Ausgabe damit erneut als Netzwerktreffen rund um den Wirtschaftsstandort Flughafen Wien positioniert. Neben Luftfahrt und Tourismus standen dabei zunehmend auch Standortentwicklung, Innovation und die internationale Wettbewerbsfähigkeit Österreichs im Fokus.