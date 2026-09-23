Hotel Schani Naschmarkt eröffnet: Wiener Jugendstil trifft Miami-Flair am Dach

Ganz oben, im neunten Stock, eröffnet am 30. September mit Vieami eine neue gastronomische Adresse über den Dächern Wiens. Der Name verbindet Vienna und Miami, und genau das ist das Konzept: Wiener Identität trifft auf internationalen Lifestyle, Art-Déco-Elemente auf ein modernes Food-, Bar- und Musikkonzept. Die Küche interpretiert südamerikanische Aromen mit asiatischen Einflüssen, im Mittelpunkt steht Social Dining: Statt klassischer Menüfolgen kommen mehrere Gerichte gemeinsam auf den Tisch.

Auch die Barkarte spielt mit dem Gegensatz zwischen Miami und Wien. Signature Cocktails wie Miami Nights, South Beach Spritz, Flamingo Collins oder der Tropical Kaiserschmarrn, bei dem Marille und Topfen auf Rum treffen, sollen das Vieami-Lebensgefühl ins Glas übersetzen. Vieami soll sich dabei bewusst nicht wie klassische Hotelgastronomie anfühlen, sondern als eigenständiger Treffpunkt für Hotelgäste ebenso wie für Wienerinnen und Wiener funktionieren.

„Dieses Haus ist für uns weit mehr als ein Hotel, es ist eine Bühne für die Geschichte Wiens und gleichzeitig ein sehr zeitgemäßer Blick nach vorne“, sagt Benedikt Komarek, CEO und Co-Founder der Schani Hotels.