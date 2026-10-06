Gemeinsam für ganzheitliche Gesundheit: BIOGENA und Instahelp starten strategische Partnerschaft

Zwei europäische Player im Health-Sektor gehen Kooperation mit Fokus auf inhaltlichen und wissenschaftlichen Austausch ein. Der Blick ist dabei auch auf den deutschen Markt gerichtet.
Ein forschungsfundierter Ansatz, gemeinsame strategische Ziele sowie der Impetus, ganzheitliche Gesundheit möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen: Im Rahmen dieser Eckpfeiler haben BIOGENA, das österreichische Gesundheitsunternehmen mit Sitz in Salzburg, und Instahelp, die Plattform für Online-Therapie und psychologische Beratung mit Sitz in Graz, beschlossen, künftig noch enger zusammenzuarbeiten und voneinander zu profitieren.
Aktion im „Instahelp Mental Health Gym“
Bis zum 31. Oktober steht BIOGENA-Kund exklusiv ein Angebot im Mental Health Gym von Instahelp zur Verfügung. Das Mental Health Gym ist ein von psychologischen Expert entwickelter Online-Trainingsraum, der User zu Themen wie Achtsamkeit, Beziehung, Schlaf oder Stressregulation mit kurzen alltagstauglichen Übungen begleitet. Für die Community von BIOGENA wurde im Mental Health Gym eine eigene Kollektion kuratiert – unter anderem mit Inputs von Mercedes-Motorsportchef und Instahelp-Shareholder Toto Wolff –, die nach Kauf von dazu passenden Produkten im Onlineshop oder den 24 BIOGENA Stores und PLAZAs im DACH-Raum kostenlos genutzt werden kann.
Blick nach Deutschland
Hinsichtlich gemeinsamer strategischer Ziele ist der Blick auch nach Deutschland gerichtet. Anlässlich des Listings von BIOGENA an der Wiener Börse am 10. September hat Gründer und CEO Dr. Albert Schmidbauer Deutschland als stärksten europäischen Wachstumsmarkt definiert und dabei einen gezielten Vertrieb über Apotheken ins Auge gefasst. Für Instahelp ist Deutschland seit Anbeginn der Kernmarkt und es gilt, die starke Position zu festigen. Neben den Unternehmenskunden, die ihren Mitarbeitenden Instahelp im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsvorsorge zur Verfügung stellen, spielen auch hier Apotheken als Partner im Bereich der Endkundenansprache eine Rolle. Die gemeinsame Roadmap der beiden europäischen Player im Health-Sektor sieht vor, den Netzwerkeffekt zu nutzen und sich in den kommenden Quartalen bestmöglich zu unterstützen.
Stimmen zur Kooperation
„Gesundheit ganzheitlich zu denken bedeutet für uns bei BIOGENA, Körper und Psyche gleichermaßen in den Blick zu nehmen. Mit Instahelp haben wir einen Partner gefunden, der psychologische Unterstützung einfach, professionell und zeitgemäß zugänglich macht", sagt Margit Loidl, Geschäftsführerin & Head of Global Sales von BIOGENA. „Gemeinsam möchten wir dazu beitragen, mentale Gesundheit noch stärker ins Bewusstsein zu rücken und Menschen genau dort zu unterstützen, wo sie es brauchen“, ergänzt Julia Hagenauer, Geschäftsführerin & Head of Business Development von BIOGENA.
„Mit BIOGENA haben wir einen starken Partner gewonnen, der unsere Mission des niederschwelligen und zeitgemäßen Zugangs zu qualitativer mentaler Gesundheitsversorgung glaubwürdig und intrinsisch mittragen kann", so Nino Groß, Head of Brand & Communications von Instahelp. „Ich freue mich sehr darüber, dass wir gemeinsam in noch größerem Ausmaß auf ein zentrales gesellschaftliches Thema unserer Zeit aufmerksam machen können.“
ÜBER INSTAHELP:
Instahelp fordert: mentale Gesundheit für alle. Der Lösungsansatz der 2015 gegründeten europäischen Plattform für Online-Therapie und psychologische Beratung: einfacher und niederschwelliger Zugang zu 400+hochqualifizierten Psycholog:innen ohne lange Wartezeit, dafür mit smartem Matching und garantiertem Erstkontakt binnen 24 Stunden. Nutzbar via Videocall, Telefonat oder Text-Chat – auch abends und an Wochenenden. Instahelp begleitet Menschen auf ihrem Weg zu positiver Veränderung und hat bis dato rund 450.000 Beratungen durchgeführt.
instahelp.me
ÜBER BIOGENA:
Die BIOGENA GROUP ist ein österreichisches Gesundheitsunternehmen mit Sitz in Salzburg, Österreich. Seit mehr als 20 Jahren entwickelt und produziert BIOGENA wissenschaftlich fundierte Premium-Mikronährstoffe und ganzheitliche Gesundheitslösungen. Das Unternehmen beschäftigt rund 500 Mitarbeitende und verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit Verantwortung für Menschen, Gesellschaft und Umwelt.
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