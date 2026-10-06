Gemeinsam für ganzheitliche Gesundheit: BIOGENA und Instahelp starten strategische Partnerschaft

„Gesundheit ganzheitlich zu denken bedeutet für uns bei BIOGENA, Körper und Psyche gleichermaßen in den Blick zu nehmen. Mit Instahelp haben wir einen Partner gefunden, der psychologische Unterstützung einfach, professionell und zeitgemäß zugänglich macht", sagt Margit Loidl, Geschäftsführerin & Head of Global Sales von BIOGENA. „Gemeinsam möchten wir dazu beitragen, mentale Gesundheit noch stärker ins Bewusstsein zu rücken und Menschen genau dort zu unterstützen, wo sie es brauchen“, ergänzt Julia Hagenauer, Geschäftsführerin & Head of Business Development von BIOGENA.

„Mit BIOGENA haben wir einen starken Partner gewonnen, der unsere Mission des niederschwelligen und zeitgemäßen Zugangs zu qualitativer mentaler Gesundheitsversorgung glaubwürdig und intrinsisch mittragen kann", so Nino Groß, Head of Brand & Communications von Instahelp. „Ich freue mich sehr darüber, dass wir gemeinsam in noch größerem Ausmaß auf ein zentrales gesellschaftliches Thema unserer Zeit aufmerksam machen können.“