Die Frau mit den Punkten: Yayoi Kusamas Einfluss auf die Mode

Menschen aller Altersklassen fühlen sich magisch von Kusamas Werken angezogen, was einerseits an den kräftigen, leuchtenden Farben und hypnotisierenden Mustern (vor allem dem berühmten Punktemuster) liegt, aber auch an der Tatsache, dass Kusamas Arbeiten auf eine bizarre Art fröhlich wirken.

Dabei versuchte die Künstlerin, die seit 1977 freiwillig in einer psychiatrischen Klinik in Tokio lebte, zu Lebzeiten, sich mit ihrer Kunst selbst zu therapieren. Kusama, die Berichten zufolge an Zwangsstörungen, Halluzinationen und Panikattacken litt, brachte ihre psychische Erkrankung auf die Leinwand und erreichte damit ein Millionenpublikum. Ihre Kunst galt, trotz ihrer düsteren Komponente, in hohem Maße als vermarktbar. Somit war sie nicht nur für Kunstsammler und Galeristen interessant: Auch die Modewelt fand rasch Gefallen an ihren schier unendlich wirkenden Punktemustern. Eine Symbiose, die sich für Louis Vuitton bezahlt machte. 2006 traf Marc Jacobs, damals Chefdesigner bei Louis Vuitton, in Tokio auf Yayoi Kusama, die ihm sofort ihre Louis Vuitton „Ellipse“-Tasche zeigte, dessen ikonisches Monogrammdesign sie mit Punkten übermalt hatte.

Es folgte eine erfolgreiche Kollaboration des französischen Luxushauses mit der Künstlerin, die eine weltweite „Kusama-Manie“ auslöste. Vor allem die Taschen („Infinity Dots Vernis Lockit“, „Infinity Dots Town Speedy 30“) mit Kusamas Polka-Dots gelten bis heute als stabile Wertanlage. Beide Modelle sind auf Plattformen mit 3.000 bis 3.500 Euro gelistet. Mit einem Retailpreis von damals etwa 1.200 US-Dollar hat sich vor allem die „Town Speedy“ im Wert mehr als verdoppelt.