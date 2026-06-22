US-Investor Castlelake bietet 4,74 Mrd. Pfund für Easyjet

Castlelake will den Easyjet-Aktionären zudem eine teilweise Beteiligung anbieten. Damit könnten sie als Partner von Castlelake an der Fluglinie beteiligt bleiben, die dann nicht mehr börsennotiert wäre.

Nach britischem Übernahmerecht hatte Castlelake bis zum 26. Juni Zeit, ein verbindliches Angebot vorzulegen oder sich zurückzuziehen. Analysten zufolge machen die niedrige Bewertung, die Start- und Landerechte an wichtigen Flughäfen und die stabile Flotte Easyjet zu einem attraktiven Übernahmeziel.