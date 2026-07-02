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Flughafenchef neuer Cheflobbyist der deutschen Luftfahrt

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Lars Redeligx löst Ex-Eurowings-Chef Jens Bischof ab
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Der Düsseldorfer Flughafenchef Lars Redeligx ist künftig eine der wichtigsten Stimmen der deutschen Luftfahrt im politischen Berlin. Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) wählte den Manager einstimmig für zwei Jahre zum neuen BDL-Präsidenten, wie die Lobbyorganisation mitteilte. Er folgt auf Jens Bischof, den früheren Airline-Chef der Lufthansa-Tochter Eurowings.

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Redeligx will sich vor allem dafür einsetzen, dass der Luftverkehrsstandort Deutschland wieder wettbewerbsfähiger wird. "Die Rücknahme der Erhöhung der Luftverkehrsteuer am heutigen Tag ist ein wichtiger erster Schritt - dafür möchten wir Danke sagen", betonte Redeligx. Jetzt müssten aber weitere Maßnahmen folgen. "Deutsche Airlines und Flughäfen müssen wieder Anschluss finden an das starke Wachstum des Luftverkehrs im restlichen Europa." Die staatlichen Standortkosten für Luftverkehr ab Deutschland müssten halbiert und Bürokratie sowie Überregulierung beim Umsetzen europäischer Normen in deutsches Recht abgebaut werden. Ein starker, wettbewerbsfähiger Luftverkehr sei für die Exportnation Deutschland "keine Option, sondern eine Notwendigkeit".

DÜSSELDORF - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/Roberto Pfeil

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