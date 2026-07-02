Flughafenchef neuer Cheflobbyist der deutschen Luftfahrt

Redeligx will sich vor allem dafür einsetzen, dass der Luftverkehrsstandort Deutschland wieder wettbewerbsfähiger wird. "Die Rücknahme der Erhöhung der Luftverkehrsteuer am heutigen Tag ist ein wichtiger erster Schritt - dafür möchten wir Danke sagen", betonte Redeligx. Jetzt müssten aber weitere Maßnahmen folgen. "Deutsche Airlines und Flughäfen müssen wieder Anschluss finden an das starke Wachstum des Luftverkehrs im restlichen Europa." Die staatlichen Standortkosten für Luftverkehr ab Deutschland müssten halbiert und Bürokratie sowie Überregulierung beim Umsetzen europäischer Normen in deutsches Recht abgebaut werden. Ein starker, wettbewerbsfähiger Luftverkehr sei für die Exportnation Deutschland "keine Option, sondern eine Notwendigkeit".