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Über Weihnachten reisen? Eher teuer, aber es gibt Spartipps

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Reisen & Freizeit
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Gerade bei Flügen lohnt es sich, mit den Reisedaten zu spielen
©APA, dpa-tmn, Thomas Banneyer
Über Weihnachten wegfliegen? Die Buchung geht auch kurz entschlossen. "In nahezu allen Urlaubsregionen gibt es noch Angebote", sagt Reiseexpertin Anke Budde. Entscheidend sei eine gewisse Flexibilität. Wer sich nicht auf ein ganz bestimmtes Hotel oder einen festen Abreisetag festlege, könne auch kurzfristig noch einen schönen Urlaub finden.

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Allgemein zählen Weihnachten und Silvester laut Budde neben den Sommerferien zu den teuersten Reisezeiten des Jahres. "Die Nachfrage ist hoch, und das spiegelt sich natürlich auch in den Preisen wider."

Sparpotenzial gebe es aber durchaus. Gerade bei den Flügen lohnt es sich demnach, mit den Reisedaten zu spielen. "Wer beispielsweise an Heiligabend, Silvester oder sogar am Neujahrstag fliegt, kann mit etwas Glück deutlich günstigere Flugverbindungen finden", so Budde, die selbst ein Reisebüro führt. Zu beachten sei jedoch: "Viele Hotels haben über die Feiertage feste An- und Abreisetage oder schreiben Mindestaufenthalte vor." Ein vermeintlich günstiger Flug müsse deshalb nicht automatisch zu einem günstigeren Urlaub führen.

Viele Sonnenziele seien gerade zu den Feiertagen und dem Jahreswechsel besonders gefragt. In Südafrika zum Beispiel ist Sommer und damit eine der beliebtesten Reisezeiten. Die Preise könnten deshalb deutlich über denen der Nebensaison liegen. "Ähnliches gilt für zahlreiche Reiseziele in der Karibik und in Südostasien, wo die europäischen Wintermonate klimatisch besonders attraktiv sind", so die Expertin. An den Sommerreisezielen rund ums Mittelmeer können Unterkünfte im Winter wegen der geringeren Nachfrage hingegen deutlich günstiger sein.

Beliebt sind auch Kreuzfahrten. Über Weihnachten und Silvester werde auf vielen Schiffen besonders viel geboten, so Budde. Die Nachfrage, zusätzliche Kosten für Feiertagspersonal und Festtagsprogramme spiegeln sich häufig in den Preisen wider: "Wer auf ein echtes Schnäppchen hofft, sollte seine Erwartungen gerade über die Feiertage nicht zu hoch ansetzen."

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Thomas Banneyer/Thomas Banneyer

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