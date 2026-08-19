Andrang in Triester Traditions-Strandbad mit Geschlechtertrennung

Das traditionsreiche Bad verdankt seinen Erfolg allerdings nicht allein dem günstigen Eintrittspreis. Die Anlage geht auf die Zeit der Habsburger zurück und gilt mit ihrer rund 74 Meter langen Trennmauer zwischen den Bereichen für Frauen und Männer als Besonderheit. Inzwischen lockt das historische Strandbad auch zahlreiche Touristen an. Besonders groß ist der Andrang bei den Frauen.

Im Juli wurden nach Angaben der Zeitung Il Piccolo 53.610 Eintrittskarten für Frauen verkauft. Zum Vergleich: Im Juli 2025 waren es 34.885 und im Juli 2024 rund 40.160. In den Zahlen sind auch kostenlose Eintritte enthalten, etwa für Kinder unter zwölf Jahren sowie für Menschen mit Behinderung und deren Begleitpersonen.