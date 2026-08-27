American Airlines fliegt ab Mai 2027 erstmals direkt von Wien nach Philadelphia

Ab 6. Mai 2027 verbindet American Airlines den Flughafen Wien täglich saisonal mit Philadelphia. Die neue Langstrecke wird mit einem Airbus A321XLR bedient und bietet zahlreiche Anschlussmöglichkeiten in Nordamerika.
Der Flughafen Wien erhält eine neue Direktverbindung in die USA. American Airlines nimmt ab 6. Mai 2027 erstmals Linienflüge zwischen Wien und Philadelphia auf. Die saisonale Verbindung wird täglich mit einem Airbus A321XLR durchgeführt. Damit ist die US-Metropole erstmals nonstop von Wien aus erreichbar. Die Verbindung wird auch über die Weihnachtsfeiertage im Dezember angeboten.
„Mit American Airlines begrüßen wir die aktuell größte Fluggesellschaft der USA neu am Flughafen Wien. Diese erstmalige Direktverbindung nach Philadelphia, die sechstgrößte Stadt der Vereinigten Staaten, erweitert unser Langstreckennetz um eine attraktive neue Destination und schafft gute Anschlussmöglichkeiten zu zahlreichen Zielen in Nord- und Südamerika“, sagt Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.
Anschluss an mehr als 100 Destinationen
Philadelphia ist eines der wichtigsten Drehkreuze von American Airlines. Von dort bestehen Umsteigemöglichkeiten zu mehr als 100 Destinationen in den USA sowie nach Kanada, Mexiko und in die Karibik. Philadelphia ist zudem ein historisch und wirtschaftlich bedeutender Standort an der US-Ostküste. Die Stadt gilt als Wiege der amerikanischen Unabhängigkeit.
„Mit dieser neuen Verbindung erhalten zugleich unsere Kundinnen und Kunden in Österreich Zugang zu einem unserer am schnellsten wachsenden US-Drehkreuze in Philadelphia. Von dort aus können sie mehr als 100 Destinationen in den USA und darüber hinaus erreichen“, so José A. Freig, Vice President – International and Business Partner Operations bei American Airlines.
USA wichtiger Fernmarkt für Wien
Für den Wiener Tourismus sind die USA ein zentraler Fernmarkt. 2025 entfielen 1,3 Millionen Nächtigungen in Wien auf Gäste aus den Vereinigten Staaten. Laut WienTourismus sind die USA zudem der wichtigste Fernmarkt für den Wiener Freizeittourismus sowie für Geschäftsreisende und Business-Events.
„Die Nonstop-Anbindung eröffnet Gästen aus dem Nordosten der Vereinigten Staaten eine hochkomfortable Reisemöglichkeit nach Wien. Die neue Verbindung zahlt unmittelbar auf die Wertschöpfung ein: Die USA liegen beim Nächtigungsumsatz in der 5-Stern-Hotellerie unangefochten an erster Stelle“, sagt Norbert Kettner, CEO von WienTourismus.