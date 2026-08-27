American Airlines fliegt ab Mai 2027 erstmals direkt von Wien nach Philadelphia

Der Flughafen Wien erhält eine neue Direktverbindung in die USA. American Airlines nimmt ab 6. Mai 2027 erstmals Linienflüge zwischen Wien und Philadelphia auf. Die saisonale Verbindung wird täglich mit einem Airbus A321XLR durchgeführt. Damit ist die US-Metropole erstmals nonstop von Wien aus erreichbar. Die Verbindung wird auch über die Weihnachtsfeiertage im Dezember angeboten.

„Mit American Airlines begrüßen wir die aktuell größte Fluggesellschaft der USA neu am Flughafen Wien. Diese erstmalige Direktverbindung nach Philadelphia, die sechstgrößte Stadt der Vereinigten Staaten, erweitert unser Langstreckennetz um eine attraktive neue Destination und schafft gute Anschlussmöglichkeiten zu zahlreichen Zielen in Nord- und Südamerika“, sagt Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.