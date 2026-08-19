Flughafen Graz versteigert Busse, Fluggasttreppen und Feuerwehrauto

Der Flughafen Graz trennt sich in einer Auktion von in die Jahre gekommenen, aber noch funktionstüchtigen Fahrzeugen und Gerätschaften. Bis 31. August können Interessierte und Liebhaber Airportequipment wie z. B. Vorfeldbusse und Fluggasttreppen, verschiedene Autos und Transporter sowie auch ein Fahrzeug der Flughafen-Feuerwehr ersteigern.

Durchgeführt wird die Auktion in erster Linie, um den Geräten ein zweites Leben zu schenken, teilte der Flughafen am Dienstag mit.