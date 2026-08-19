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Flughafen Graz versteigert Busse, Fluggasttreppen und Feuerwehrauto

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Unter den Hammer kommen ausgemusterte Fahrzeuge und Geräte. Mit dabei sind auch echte Raritäten zu vergleichsweise günstigen Startpreisen.

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Der Flughafen Graz trennt sich in einer Auktion von in die Jahre gekommenen, aber noch funktionstüchtigen Fahrzeugen und Gerätschaften. Bis 31. August können Interessierte und Liebhaber Airportequipment wie z. B. Vorfeldbusse und Fluggasttreppen, verschiedene Autos und Transporter sowie auch ein Fahrzeug der Flughafen-Feuerwehr ersteigern.

Durchgeführt wird die Auktion in erster Linie, um den Geräten ein zweites Leben zu schenken, teilte der Flughafen am Dienstag mit.

ÖAF-Tanklöschfahrzeug als Prunkstück

Zu erstehen sind Generatoren, zwei mobile Flughafentreppen zu einem Ausrufungspreis von je 500 Euro, Busse von Gräf & Stift aus den Jahren 1996 bzw. 1997 zu Ausrufungspreisen von 1.150 bzw. 1.100 Euro. Dazu kommen etwa noch zwei mobile Förderbänder für Gepäckstücke um 310 bzw. 500 Euro.

Weiters kommen Elektroschlepper und etliche Batterieladegeräte unter den Hammer und auch ein Konvolut von Rettungstragen, Rollstühlen und Liegen. Das Prunkstück ist ein ÖAF-Tanklöschfahrzeug des Baujahres 1998, mit knapp über 10.000 Kilometern und einem Wassertankinhalt von 5.000 Litern. Bei diesem steht das Gebot bei 18.500 Euro.

Versteigerungen seit 2022

Versteigerungen von Gerät haben am Graz Airport seit 2022 Tradition. Geräte und Fahrzeuge müssen regelmäßig ausgetauscht werden, um etwa Sicherheitsvorgaben zu erfüllen, ökologischen Entwicklungen Rechnung zu tragen und behördlichen Auflagen zu entsprechen, wurde mitgeteilt. „Wir versuchen, mit unserem Equipment stets sehr umsichtig vorzugehen. Die Kollegen in den Werkstätten achten auf regelmäßige und intensive Services und Wartungen, um Lebenszeiten bestmöglich zu verlängern“, hieß es seitens des Flughafens.

Laut den Airport-Geschäftsführern Wolfgang Grimus und Jürgen Löschnig vermeide man „durch die Versteigerung Ressourcenverschwendung. Und natürlich spülen wir auch ein wenig Geld in die Kassa, ein angenehmer Nebeneffekt“.

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