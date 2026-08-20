Flughafen Wien steigert Ergebnis trotz weniger Passagieren in Wien

Von Jänner bis Juni 2026 wurden in der gesamten Gruppe 19,98 Millionen Passagiere gezählt, ein Plus von 1,9 Prozent. Am Standort Wien ging das Passagieraufkommen hingegen um 3,2 Prozent auf 14,27 Millionen Reisende zurück. Als Gründe nennt der Flughafen die Reduktion des Low-Cost-Angebots sowie die Auswirkungen des weiterhin anhaltenden Konflikts im Nahen Osten.

Die Auslandsbeteiligungen entwickelten sich dagegen positiv. Der Flughafen Malta verzeichnete mit 5,25 Millionen Passagieren ein Plus von 15,6 Prozent. Am Flughafen Košice stieg das Aufkommen um 43,5 Prozent auf 460.245 Reisende.

Auch im Juli setzte sich die unterschiedliche Entwicklung fort. Die Gruppe kam auf 4,47 Millionen Passagiere, ein Plus von 0,4 Prozent. In Wien wurden 3,13 Millionen Reisende gezählt, 4,7 Prozent weniger als im Juli 2025. Malta legte um 14,7 Prozent, Košice um 16,9 Prozent zu.

Für die ersten sieben Monate ergibt sich damit ein Rückgang von 3,5 Prozent am Standort Wien. Die gesamte Gruppe verzeichnete hingegen ein Plus von 1,6 Prozent auf 24,45 Millionen Passagiere.