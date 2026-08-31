Take That 2027 live in Wien: Pop-Legenden kommen in die METAStadt

Take That sind zurück auf großer Europa-Tour – und machen dabei auch in Österreich Station. Am 22. Juli 2027 bringen Gary Barlow, Howard Donald und Mark Owen ihre „Dreamers – European Tour 2027“ zum METAStadt Open Air nach Wien. Im Gepäck haben die britischen Popstars ihr mit Spannung erwartetes zehntes Studioalbum „Dreamers“, aber natürlich auch die großen Klassiker aus mehr als drei Jahrzehnten Bandgeschichte.

Präsentiert wird das Wien-Konzert von Hitradio Ö3 und der Kronen Zeitung, Veranstalter sind Arcadia Live und Barracuda Music.