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Take That 2027 live in Wien: Pop-Legenden kommen in die METAStadt

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Take That gehen 2027 mit ihrem neuen Album „Dreamers“ auf große Europa-Tour. Am 22. Juli machen Gary Barlow, Howard Donald und Mark Owen beim METAStadt Open Air in Wien Halt – mit neuen Songs und den großen Klassikern ihrer Karriere.

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Take That sind zurück auf großer Europa-Tour – und machen dabei auch in Österreich Station. Am 22. Juli 2027 bringen Gary Barlow, Howard Donald und Mark Owen ihre „Dreamers – European Tour 2027“ zum METAStadt Open Air nach Wien. Im Gepäck haben die britischen Popstars ihr mit Spannung erwartetes zehntes Studioalbum „Dreamers“, aber natürlich auch die großen Klassiker aus mehr als drei Jahrzehnten Bandgeschichte.

Präsentiert wird das Wien-Konzert von Hitradio Ö3 und der Kronen Zeitung, Veranstalter sind Arcadia Live und Barracuda Music.

Neues Album, neue Tour

Noch 2026 soll mit „Dreamers“ das mittlerweile zehnte Studioalbum von Take That erscheinen. Einen Vorgeschmack auf das neue Kapitel liefern bereits „You’re A Superstar“ und „Sweet July“. Am 4. September 2026 folgt mit „Feel My Love“ eine gemeinsame Single mit dem irisch-amerikanischen Singer-Songwriter Michael Patrick Kelly.

Mit dem neuen Album geht es 2027 auf die bislang größte Europa-Tour der Band seit vielen Jahren. Zunächst stehen 24 Konzerte in 24 Städten und 14 Ländern auf dem Programm. Der Tourauftakt findet Anfang Juni in der Schweiz statt, danach führt die Reise unter anderem durch Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Irland und schließlich nach Österreich.

Take That - Sweet July (Official Video)

Welthits treffen auf neue Songs

Bei den Konzerten dürfen sich Fans nicht nur auf Songs aus „Dreamers“, sondern auch auf die großen Hits aus dem umfangreichen Backkatalog der Band freuen. Schließlich gehören Take That mit mehr als 45 Millionen verkauften Tonträgern und zwölf Nummer-1-Hits in Großbritannien zu den erfolgreichsten britischen Popbands der vergangenen Jahrzehnte.

Auch mehr als 30 Jahre nach ihrer Gründung schreiben Take That ihre Erfolgsgeschichte weiter. Das 2023 veröffentlichte Album „This Life“ wurde ihr neuntes Nummer-1-Album in Großbritannien. Die dazugehörige „This Life On Tour“ verkaufte 2024 bei 41 Shows in 15 britischen Städten mehr als 700.000 Tickets.

Take That feiern 2027 Open-Air in Wien

Auch 2026 läuft für das Trio erfolgreich: Die Netflix-Dokumentation „Take That“ erreichte nach ihrer Veröffentlichung im Februar Platz eins der Streaming-Charts. Für die große „The Circus Live“-Stadiontour durch Großbritannien und Irland wurden mehr als 736.000 Tickets verkauft.

2027 folgt nun das nächste Kapitel: Am 22. Juli stehen Take That beim METAStadt Open Air in Wien auf der Bühne. Für Fans wartet damit ein Sommerabend mit neuer Musik, großen Klassikern und einer der erfolgreichsten britischen Popbands ihrer Generation.

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