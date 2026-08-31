Take That 2027 live in Wien: Pop-Legenden kommen in die METAStadt

Take That gehen 2027 mit ihrem neuen Album „Dreamers“ auf große Europa-Tour. Am 22. Juli machen Gary Barlow, Howard Donald und Mark Owen beim METAStadt Open Air in Wien Halt – mit neuen Songs und den großen Klassikern ihrer Karriere.
Take That sind zurück auf großer Europa-Tour – und machen dabei auch in Österreich Station. Am 22. Juli 2027 bringen Gary Barlow, Howard Donald und Mark Owen ihre „Dreamers – European Tour 2027“ zum METAStadt Open Air nach Wien. Im Gepäck haben die britischen Popstars ihr mit Spannung erwartetes zehntes Studioalbum „Dreamers“, aber natürlich auch die großen Klassiker aus mehr als drei Jahrzehnten Bandgeschichte.
Präsentiert wird das Wien-Konzert von Hitradio Ö3 und der Kronen Zeitung, Veranstalter sind Arcadia Live und Barracuda Music.
Neues Album, neue Tour
Noch 2026 soll mit „Dreamers“ das mittlerweile zehnte Studioalbum von Take That erscheinen. Einen Vorgeschmack auf das neue Kapitel liefern bereits „You’re A Superstar“ und „Sweet July“. Am 4. September 2026 folgt mit „Feel My Love“ eine gemeinsame Single mit dem irisch-amerikanischen Singer-Songwriter Michael Patrick Kelly.
Mit dem neuen Album geht es 2027 auf die bislang größte Europa-Tour der Band seit vielen Jahren. Zunächst stehen 24 Konzerte in 24 Städten und 14 Ländern auf dem Programm. Der Tourauftakt findet Anfang Juni in der Schweiz statt, danach führt die Reise unter anderem durch Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, Irland und schließlich nach Österreich.
Take That: „Dreamers – European Tour 2027“
03.06.2027 – Zürich, ZKB Unique Moments Landesmuseum, Schweiz
04.06.2027 – Hannover, NDR 2 Festival – Expo Plaza, Deutschland
05.06.2027 – Bornich / St. Goarshausen, Loreley Freilichtbühne, Deutschland
06.06.2027 – Mönchengladbach, SparkassenPark, Deutschland
10.06.2027 – Waghäusel, Erimetage Waghäusel, Deutschland
12.06.2027 – Berlin, Waldbühne, Deutschland
13.06.2027 – Warschau, Progresja Summer Stage, Polen
15.06.2027 – Vilnius, Park of the Hills, Litauen
16.06.2027 – Tartu, Tartu Song Festival Grounds, Estland
18.06.2027 – Oslo, St. Hans Tjuvholmen, Norwegen
19.06.2027 – Bergen, Bergen Calling, Norwegen
21.06.2027 – Göteborg, Liseberg, Schweden
22.06.2027 – Stockholm, Gröna Lund Tivoli, Schweden
26.06.2027 – Bremen, Galopprennbahn, Deutschland
30.06.2027 – Belfast, Belsonic, Nordirland
02.07.2027 – Limerick, Thomond Park, Irland
06.07.2027 – Paris, Zenith, Frankreich
07.07.2027 – Luxemburg, Neumünster Abbey, Luxemburg
11.07.2027 – Fuengirola, Marenostrumm, Spanien
18.07.2027 – Este, Castello Carrarese, Italien
19.07.2027 – Rom, Cavea – Auditorium Parco della Musica, Italien
20.07.2027 – Lucca, Mura Storiche, Italien
22.07.2027 – Wien, METAStadt Open Air, Österreich
23.07.2027 – Tüßling, Schlosspark, Deutschland
Welthits treffen auf neue Songs
Bei den Konzerten dürfen sich Fans nicht nur auf Songs aus „Dreamers“, sondern auch auf die großen Hits aus dem umfangreichen Backkatalog der Band freuen. Schließlich gehören Take That mit mehr als 45 Millionen verkauften Tonträgern und zwölf Nummer-1-Hits in Großbritannien zu den erfolgreichsten britischen Popbands der vergangenen Jahrzehnte.
Auch mehr als 30 Jahre nach ihrer Gründung schreiben Take That ihre Erfolgsgeschichte weiter. Das 2023 veröffentlichte Album „This Life“ wurde ihr neuntes Nummer-1-Album in Großbritannien. Die dazugehörige „This Life On Tour“ verkaufte 2024 bei 41 Shows in 15 britischen Städten mehr als 700.000 Tickets.
Take That feiern 2027 Open-Air in Wien
Auch 2026 läuft für das Trio erfolgreich: Die Netflix-Dokumentation „Take That“ erreichte nach ihrer Veröffentlichung im Februar Platz eins der Streaming-Charts. Für die große „The Circus Live“-Stadiontour durch Großbritannien und Irland wurden mehr als 736.000 Tickets verkauft.
2027 folgt nun das nächste Kapitel: Am 22. Juli stehen Take That beim METAStadt Open Air in Wien auf der Bühne. Für Fans wartet damit ein Sommerabend mit neuer Musik, großen Klassikern und einer der erfolgreichsten britischen Popbands ihrer Generation.
Tickets für Take That in Wien
Der reguläre Vorverkauf für das Wien-Konzert startet am 3. September 2026 um 10 Uhr exklusiv online bei oeticket, ab 4. September um 10 Uhr sind Tickets auch in allen oeticket-Vorverkaufsstellen erhältlich. Wer das neue Album „Dreamers“ vorbestellt, kann sich bereits ab 2. September um 10 Uhr Zugang zu Tickets sichern.
Take That – „Dreamers – European Tour 2027“
22. Juli 2027
METAStadt Open Air, Wien