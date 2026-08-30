Weitere Demonstration gegen Massentourismus auf Mallorca

Dieses Mal hielten manche Teilnehmer selbst gemalte Transparente in den Händen mit Aufschriften auf Englisch wie "Your paradise, our hell" (Euer Paradies, unsere Hölle), "Waiting line for a rent in Palma" (Warteschlange für eine Mietwohnung in Palma) oder auch "Tourist go home". Da die Zahl der Teilnehmer für eine geschlossene Kette nicht ausreichte, unterteilte der Veranstalter die Strecke in mehrere Abschnitte.

Für den Protest zeichneten die Umweltverbände GOB und Terraferida verantwortlich. Die Initiative "Menys Turisme, més vida" (Weniger Tourismus, mehr Leben), die sonst Zehntausende Menschen für die Demonstrationen mobilisiert, fehlte diesmal.

Die seit Jahren andauernden Kundgebungen richten sich gegen die Folgen des Massentourismus. Wohnraum auf Mallorca ist in den vergangenen Jahren immer teurer geworden. Daran trägt auch die illegale Ferienvermietung eine Mitschuld.