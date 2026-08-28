Verschärfte Kontrollen rund ums Kolosseum

©Afp, APA, ANDREAS SOLARO
Das Kolosseum in Rom soll bis Dezember zu einer "Zone mit verstärkten Kontrollen" werden. Rund um das Wahrzeichen soll die Exekutive künftig deutlich stärker präsent sein. Hintergrund sind zunehmende Diebstähle, Überfälle, Betrug und andere Straftaten. Der Archäologische Park, zu dem neben dem Kolosseum auch das Forum Romanum und der Palatin gehören, zählt insgesamt rund 15 Millionen Touristen pro Jahr.
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Immer wieder berichten Besucher von gestohlenen Geldbörsen und Handys, Trickbetrug, Raubüberfällen und anderen Übergriffen. Die neue Anordnung sieht für den Bereich der Kaiserforen verstärkte Polizeikontrollen und zusätzliche Sicherheitskräfte vor. Auch das Kapitol, Sitz der Stadtverwaltung und eines der wichtigsten politischen Zentren Roms, gehört zu den besonders geschützten Bereichen.