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Kartoffel-Mochi: Mit Allerweltszutat klappt der Insta-Trend

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Die Wunderzutaten sind Kartoffelpüree und Kartoffelstärke
©Lesley Brügger, APA/APA/dpa-tmn/Lesley Brügger/Lesley Brügger, APA, dpa-tmn
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Mochi bedeutet normalerweise Reis. "Doch diese Version kommt komplett ohne aus und überzeugt trotzdem mit genau dem elastischen, leicht bissfesten Biss, den man von echtem Mochi kennt", sagt Lesley Brügger, die auf ihrem TikTok-Account regelmäßig Rezepte teilt.

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Die Wunderzutaten sind Kartoffelpüree und Kartoffelstärke. Zusammen ergeben sie einen weichen, dehnbaren Teig. Gefüllt wird er mit schmelzendem Käse und überzogen mit einer klebrig-süßen Sojaglasur. "Japanisches Comfort Food, bei dem man kaum bei einem Stück bleiben kann", versichert Brügger.

Für die Zubereitung braucht es keine komplizierte Technik - nur Kartoffeln, Stärke und etwas Geduld beim Formen der Scheiben. "Die Stärke ist es, die diesen typischen elastischen Mochi-Biss gibt, ganz ohne ein einziges Reiskorn", erklärt die TikTokerin.

Sie hat noch einen Tipp parat: "Jede Scheibe großzügig mit Käse füllen, dabei aber nicht zu nah an den Rand geraten, sonst läuft er beim Braten aus." Dann nur noch goldbraun anbraten und zum Schluss mit einer glänzenden Soja-Butter-Glasur und einem Streifen Nori verfeinern. Ergebnis: Außen knusprig, innen cremig und im Nu weg.

Zutaten für fünf bis sechs Stück:

Für den Teig:

Für die Füllung:

Für die Sauce:

Zum Braten:

Zum Fertigstellen:

Zubereitung:

WIEN - ÖSTERREICH: FOTO: APA/APA/dpa-tmn/Lesley Brügger/Lesley Brügger

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