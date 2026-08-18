Sam Smith genießt Sofa-Abende mit Verlobtem

"In New York gibt es richtig coole lesbische Bars, in die ich total gern gehe. Und New York steht ja auch für diese alten italienischen Abende, bei denen man lange essen geht und ein paar Gläser Wein trinkt. Das mache ich auch."

Smith und der Modedesigner Cowan sind seit drei Jahren ein Paar. Vor wenigen Wochen bestätigte Smith in der "New York Times", dass sie verlobt seien. Der Popstar ("Stay With Me") hat sein neues Album "Hazel Eyes" nach den haselnussbraunen Augen seines Partners benannt. Es erscheint am Freitag.