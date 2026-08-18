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Sam Smith genießt Sofa-Abende mit Verlobtem

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Künstler hat die wilde Partyphase hinter sich gelassen
©Getty Images North America, APA, THEO WARGO
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Der britische Popstar Sam Smith (34), der mittlerweile in New York lebt, hat die wilde Partyphase hinter sich gelassen - und genießt ruhige Abende mit seinem Verlobten Christian Cowan (32). "Ich habe früher viel getanzt und war ständig in Bars unterwegs, als ich jung war, und ich finde diese Gemütlichkeit gerade richtig schön", sagte Smith. Konkret bedeute das "Sofa, Couch, Netflix, Badewannen, Bett, frühes Schlafengehen". Gelegentlich würden sie aber noch zusammen feiern.

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"In New York gibt es richtig coole lesbische Bars, in die ich total gern gehe. Und New York steht ja auch für diese alten italienischen Abende, bei denen man lange essen geht und ein paar Gläser Wein trinkt. Das mache ich auch."

Smith und der Modedesigner Cowan sind seit drei Jahren ein Paar. Vor wenigen Wochen bestätigte Smith in der "New York Times", dass sie verlobt seien. Der Popstar ("Stay With Me") hat sein neues Album "Hazel Eyes" nach den haselnussbraunen Augen seines Partners benannt. Es erscheint am Freitag.

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