Grüne und keimende Kartoffeln aussortieren

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Solanin ist ein natürlicher Inhaltsstoff von Kartoffeln. Er reichert sich vor allem in grünen, keimenden und beschädigten Kartoffeln an. Nimmt man zu viel davon auf, kann es zu Vergiftungen kommen, die sich durch Übelkeit, Bauchschmerzen, Erbrechen und Durchfall äußern. Um so wenig Solanin wie möglich aufzunehmen, geben Experten folgende Tipps:

von APA