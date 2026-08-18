Grüne und keimende Kartoffeln aussortieren

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Solanin ist ein natürlicher Inhaltsstoff von Kartoffeln. Er reichert sich vor allem in grünen, keimenden und beschädigten Kartoffeln an. Nimmt man zu viel davon auf, kann es zu Vergiftungen kommen, die sich durch Übelkeit, Bauchschmerzen, Erbrechen und Durchfall äußern. Um so wenig Solanin wie möglich aufzunehmen, geben Experten folgende Tipps:
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Ansonsten gilt: Grüne Stellen und sogenannte Augen in dem Gemüse großzügig wegschneiden. Kartoffeln mit Schale sollte man nur essen, wenn es sich um unbeschädigte, frische Kartoffeln handelt. Kleine Kinder sollten am besten gar keine ungeschälten Kartoffeln essen. Das Kochwasser von Kartoffeln lieber nicht wiederverwenden, sondern wegschütten. Und Schmecken Kartoffelgerichte bitter, sollte man sie auch lieber nicht essen.
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