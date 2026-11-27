Damit nimmt die Swiss die Rekrutierung von Kabinenpersonal wieder auf, nachdem sie erst kürzlich einen Personalüberhang abgebaut hatte. Im Mai schloss die Airline eine entsprechende Abbauaktion ab.

Rund 140 Kabinenmitarbeitende hätten sich dabei für einen freiwilligen Austritt gegen eine Austrittsprämie entschieden, teilte die Swiss "blue News" mit. Kündigungen habe es keine gegeben.

Der damalige Personalüberhang war laut der Airline unter anderem auf Triebwerksprobleme und einen Mangel an Cockpitpersonal zurückzuführen. In der Folge konnten weniger Flüge durchgeführt werden als ursprünglich geplant.

"Die freiwilligen Austritte im Frühjahr und die geplanten Neueinstellungen stehen ausdrücklich nicht im Widerspruch zueinander", sagte ein Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Sie seien vielmehr zwei sich ergänzende Teile der langfristigen Personalplanung.

Im Frühjahr habe die Swiss vorübergehend mehr Kabinenmitarbeitende beschäftigt, als sie für ihr damaliges Flugprogramm benötigt habe. "Diesen Überbestand konnten wir mit rein freiwilligen Maßnahmen abbauen und damit unsere Ziele sowohl beim Personalbestand als auch bei den Kosten erreichen." Für das aktuelle Flugangebot habe die Swiss insgesamt genügend Kabinenpersonal.

Gleichzeitig sei bereits damals klar gewesen, dass die Swiss ab 2027 wieder neue Mitarbeitende benötigen würde. "Einerseits, um reguläre Abgänge zu ersetzen, andererseits, um uns auf das geplante Wachstum unseres Flugbetriebs vorzubereiten", erklärte der Sprecher.

Das Ziel sei es gewesen, ab 2027 wieder nachhaltig wachsen zu können. Im nächsten Jahr will die Swiss zudem vermehrt mit eigenen Flugzeugen fliegen und weniger Maschinen von anderen Airlines einsetzen.

Daher habe die Swiss Anfang August, nach knapp einem Jahr ohne Rekrutierungen, wieder Stellen für Flight Attendants ausgeschrieben. Die ersten Grundausbildungskurse sind für Anfang 2027 geplant.