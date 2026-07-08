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Swiss schafft Chefposten für kommerzielles Geschäft ab

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Swiss verkleinert Geschäftsleitung
©APA/APA/AFP/FABRICE COFFRINI
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Bei der Schweizer Fluggesellschaft und AUA-Schwester Swiss fällt die Funktion des Chief Commercial Officer (CCO) in der bisher vierköpfigen Geschäftsleitung künftig weg. Die bisherige Stelleninhaberin Heike Birlenbach verlässt das Unternehmen Ende September nach insgesamt 36 Jahren in der Lufthansa-Gruppe. Birlenbachs Aufgaben werden neu aufgeteilt.

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Themen rund um das sogenannte Kundenerlebnis übernimmt künftig direkt CEO Jens Fehlinger, während die Frachtdivision Swiss Worldcargo dem Finanzbereich unterstellt wird, wie die Swiss am Mittwoch mitteilte. Einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für Birlenbach wird es damit nicht geben.

Der Schritt erfolgt nach der im vergangenen Herbst angekündigten Neuordnung der Lufthansa-Gruppe. Dabei werden verschiedene Funktionen stärker zentralisiert und konzernweit gebündelt, um Entscheidungswege zu vereinfachen sowie Effizienz und Profitabilität zu steigern.

Birlenbach war seit Anfang 2024 CCO von Swiss. In ihre Amtszeit fielen unter anderem die Einführung des neuen Langstreckenprodukts "SWISS Senses", die Weiterentwicklung der Kundenstrategie sowie die Neuausrichtung der Frachtdivision. Sie werde sich nach dem Abgang neuen Aufgaben außerhalb der Lufthansa-Gruppe widmen, hieß es.

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