Studie: Sport bedeutender Wirtschaftsfaktor für Österreich

Gemäß bei einer Pressekonferenz am Montag in Wien präsentierten Zahlen löst jeder Euro direkter Wertschöpfung im "Sportkern" weitere 90 Cent an Wertschöpfung in anderen Wirtschaftsbereichen aus. Die Grundlage dafür würden die rund 15.000 Sportvereine des Landes sowie die Dach- und Fachverbände mit rund zwei Millionen Mitgliedern bilden. Investitionen in den Sport würden zudem die Gesundheitskosten senken sowie der Gesellschaft Werte wie Fairness, Respekt, Toleranz und Leistungsbereitschaft vermitteln.

Sport-Austria-Präsident Hans Niessl sagte, dass die Zahl der Ehrenamtlichen im Sport von 2022 auf 2025 um 10,9 Prozent auf 516.500 Personen gesunken sei. Das sei ein deutliches Warnsignal. Eine Chance zur Stärkung des Sportkerns biete die geplante Glücksspielreform. "Wir brauchen eine faire Beteiligung des Sports an den zusätzlichen Einnahmen aus der Glücksspielreform und erstmals eine nationale Sportstrategie. Unser Ziel muss sein, aus dem Sportland Österreich eine Sportnation zu machen." Gehe es dem Sport gut, dann auch der Wirtschaft und den Menschen.

Sport Austria strebt Sportland Österreich an

Wie beim Medientermin ausgeführt wurde, hat die Generalversammlung von Sport Austria im November die Einleitung eines Prozesses zur Entwicklung einer Strategie beschlossen, mit der der Weg aufgezeigt werden soll, wie aus dem Sportland Österreich eine Sportnation werden kann. Eine solche Strategie solle sicherstellen, dass sportlicher Erfolg nicht dem Zufall überlassen bleibt, sondern durch klare Ziele, langfristige Planung und eine verlässliche, ausreichende Finanzierung ermöglicht wird.

Auch SportEconAustria-Repräsentant Christian Helmenstein hob die Bedeutung des Sports hervor: "Sport bewegt Menschen, Märkte und Milliarden. Gemessen am Beitrag des Sports zu den ökonomischen Hauptkenngrößen nimmt Österreich eine führende Rolle in Europa ein: Rund 7,3 Prozent der Bruttowertschöpfung, 8 Prozent der Beschäftigung und fast 10 Milliarden Euro an Steuern und Abgaben gehen auf den Sport zurück." Sport-Weiterentwicklung gehe über zeitgemäße Sportstätten, ein starkes Vereinswesen, abgesichert durch eine planbare Förderung.

Ähnlich argumentierte Susanne Kraus-Winkler, Obfrau der Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft der Wirtschaftskammer Österreich. Es sei wichtig, die Basis des Sports - Vereine, Sportstätten und heimischen Sportbetriebe - nachhaltig zu stärken und gezielt in die Infrastruktur zu investieren. "Gleichzeitig müssen wir möglichst vielen Menschen den Zugang zu Sport und Bewegung ermöglichen. Die Schulsportwochen leisten dazu einen wichtigen Beitrag. ... Sport ist eine Investition in die Gesundheit der Menschen und in die wirtschaftliche Zukunft Österreichs."