Ischgl am 26. November, St. Anton am 2. Dezember: Die Starttermine der Tiroler Skigebiete

Die Skisaison 2026/27 kommt in Tirol in den nächsten Wochen Schritt für Schritt in Fahrt. Nach den Gletschern starten im November die ersten großen Skigebiete: Die Axamer Lizum öffnet laut den Betreibern am 20. November, die Silvretta Arena Ischgl am 26. November. Am 27. November folgen Kühtai und der Skicircus Fieberbrunn, am 2. Dezember das gesamte Skigebiet Ski Arlberg mit St. Anton.

Alle Termine gelten unter Vorbehalt. Die Skigebiete weisen darauf hin, dass der Saisonstart von Wetter und Schneelage abhängt und sich kurzfristig verschieben kann.