Ischgl am 26. November, St. Anton am 2. Dezember: Die Starttermine der Tiroler Skigebiete
Auf den Gletschern wird längst gefahren, jetzt folgen die großen Tiroler Skigebiete. Axamer Lizum startet am 20. November, Ischgl am 26. November, St. Anton am 2. Dezember. Die Termine im Überblick.
Die Skisaison 2026/27 kommt in Tirol in den nächsten Wochen Schritt für Schritt in Fahrt. Nach den Gletschern starten im November die ersten großen Skigebiete: Die Axamer Lizum öffnet laut den Betreibern am 20. November, die Silvretta Arena Ischgl am 26. November. Am 27. November folgen Kühtai und der Skicircus Fieberbrunn, am 2. Dezember das gesamte Skigebiet Ski Arlberg mit St. Anton.
Alle Termine gelten unter Vorbehalt. Die Skigebiete weisen darauf hin, dass der Saisonstart von Wetter und Schneelage abhängt und sich kurzfristig verschieben kann.
Kitzbühel und Sölden sind schon in Betrieb
In Kitzbühel läuft der Betrieb bereits: Am Resterkogel hat die Bergbahn AG Kitzbühel am 6. November mit einem kleinen Angebot begonnen, unter der Woche für Trainingsgruppen, an den Wochenenden öffentlich. Laut Fahrplan der Bergbahn ist das erste Skiwochenende am Hahnenkamm für den 21. und 22. November geplant, abhängig von der Schneelage. Ab 27. und 28. November soll der reguläre Betrieb am Hahnenkamm laufen, ab 28. November auch am Kitzbüheler Horn.
Die durchgehende Skiverbindung im Skigebiet ist ab 11. Dezember vorgesehen. Auch im Skigebiet Sölden außerhalb des Gletschers wird schon gefahren, am Giggijoch hat der Skibetrieb begonnen. Weitere Anlagen sollen laut Bergbahnen Sölden am 12. November öffnen.
Der November-Auftakt: Lizum, Ischgl, Kühtai und Fieberbrunn
Die Axamer Lizum bei Innsbruck startet am 20. November und plant den Betrieb bis 12. April. Auf der Innsbrucker Nordkette endet die herbstliche Revision laut Nordkettenbahnen am 19. November, für den 21. November ist der „Nordkette Winterstart“ angekündigt.
In Ischgl dauert die Saison vom 26. November bis 2. Mai 2027. Zwei Tage nach dem Start, am 28. November, tritt die irische Band Westlife beim traditionellen „Top of the Mountain“-Eröffnungskonzert auf. Die Bergbahnen in Kühtai sind ab Freitag, 27. November, in Betrieb, am selben Tag startet laut Tourismusverband PillerseeTal der Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn.
Im Dezember folgen Arlberg und SkiWelt
Am 2. Dezember startet Ski Arlberg in die Saison, der Termin gilt laut Betreiber für das gesamte Skigebiet. Die SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental folgt laut SkiWelt am 5. Dezember und plant den Betrieb bis 29. März.
Im Zillertal laufen die Eggalm-, Rastkogel- und Finkenberger Almbahnen ab 4. Dezember, wie der Hintertuxer Gletscher angibt. Viele weitere Tiroler Skigebiete beginnen ebenfalls Anfang bis Mitte Dezember. Wer eine bestimmte Region im Blick hat, sollte den Starttermin auf der Website des jeweiligen Skigebiets prüfen.
Auf den Gletschern wird schon gefahren
Wer nicht bis Ende November warten will, kann auf die Gletscher ausweichen. Am Stubaier Gletscher und auf dem Gletscher in Sölden läuft die Saison seit 9. Oktober, am Pitztaler Gletscher wurde schon seit Ende September gefahren. Der Kaunertaler Gletscher hat am 17. Oktober geöffnet, am Hintertuxer Gletscher ist laut Betreiber das ganze Jahr über Skibetrieb möglich.
Im November ist das Angebot vielerorts noch eingeschränkt. Oft sind nur einzelne Lifte und Pisten offen, häufig auf technisch beschneiten Abfahrten. Welche Anlagen an einem bestimmten Tag tatsächlich laufen, veröffentlichen die Skigebiete tagesaktuell auf ihren Websites.
Quellen
Bergbahn AG Kitzbühel: Fahrpläne und Betriebszeiten (2026)
Tourismusverband Paznaun-Ischgl: Ischgl, Saison 2026/27 (2026)
Ski Arlberg: Saisonstart 2026/27 (2026)
Axamer Lizum: Start of the winter season (2026)
Tourismusverband Paznaun-Ischgl: Top of the Mountain Opening Concert 2026 (2026)