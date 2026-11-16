WKÖ: USA bleiben trotz Zollpolitik Schlüsselmarkt

"Während die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Europa schwierig bleiben, entstehen in den USA neue Wachstumsfelder", so Hasslacher. Besonders große Chancen sieht er dabei im Geschäft mit künstlicher Intelligenz (KI) und Rechenzentren - von der Energieversorgung bis zur digitalen Infrastruktur. Auch bei Maschinen, Anlagen, Logistiktechnologie und Pharmazeutika seien österreichische Unternehmen stark positioniert, sagte der WKÖ-Wirtschaftsdelegierte bei einem Pressegespräch am Montag.

Mit keinem anderen Land erzielt Österreich laut Wirtschaftskammer im Warenhandel einen höheren Handelsüberschuss als mit den USA. Dieser liegt bei rund 5 Mrd. Euro. Rund 4.300 österreichische Betriebe exportieren regelmäßig Waren in die USA, etwa 1.000 sind dort mit eigenen Niederlassungen vertreten. Rund ein Drittel davon betreibt auch Produktionsstandorte.

Österreichische Unternehmen, die bereits in den USA tätig sind, schauen laut einer aktuellen Wirtschaftskammer-Umfrage mit einem durchaus optimistischen Blick in die Zukunft. Nach dem massiven Einbruch der Exporte in die USA im Vorjahr infolge von Trumps Zollpolitik erwarten mehr als die Hälfte von gut 50 befragten Unternehmen wieder steigende Umsätze, rund zwei Drittel rechnen mit einer besseren Auftragslage und fast ein Drittel will ihre Investitionen erhöhen. Als größte Geschäftsrisiken nennen die Unternehmen weiterhin Zölle und die unberechenbare Wirtschaftspolitik. Der durchschnittliche US-Zollsatz wird aktuell auf rund 11 Prozent geschätzt, in der Stahlindustrie etwa liegt er mit 50 Prozent deutlich höher. Vor US-Präsident Donald Trump habe das Zollniveau bei 3 bis 4 Prozent gelegen.

Erleichterungen in der US-Zollpolitik erwartet Hasslacher mittelfristig nicht. Die US-Midterms und der Sieg der Demokraten haben aus seiner Sicht gezeigt, dass das demokratische System in den USA funktioniere und Firmen darauf zählen könnten, am US-Markt "rechtsstaatlich und fair" behandelt zu werden. Beim Thema Zölle dürfe man sich aber nicht der Illusion hingeben, dass in zwei Jahren - mit einem neuen US-Präsidenten oder einer neuen Präsidentin - "alles wieder gut" werde, meint er. Eine gänzliche Abschaffung der Zölle unter einem demokratischen US-Präsidenten schließt der Wirtschaftsdelegierte aus, rechnet in dem Fall aber mit einem Zollabbau in gewissen Bereichen. Auch eine Rückkehr auf das vor Trump vorherrschende US-Zollniveau hält er für möglich.

Großer Wachstumstreiber in den USA ist das Geschäft mit künstlicher Intelligenz. Dabei gilt der zuletzt in die Schlagzeilen geratene US-Chipkonzern Nvidia als "Zentralbank" des KI-Systems. So finanziere der Konzern Hunderte Start-ups und Ökosysteme durch Chips, die man ihnen auf Kredit zur Verfügung stelle oder durch direkte Finanzierung. Zudem kämen 90 Prozent der kritischen Chips von Nvidia. Wenn Nvidia also Probleme bekäme, hätte das "massive Auswirkungen" auf die gesamte Branche, so Hasslacher. Das sieht der Wirtschaftsdelegierte zurzeit allerdings nicht, denn das Unternehmen sei robust und die Auftragsbücher für die nächsten zwei bis drei Jahre gefüllt. Auch der Abgang des Nvidia-Chefs Jensen Huang nach Bekanntwerden einer Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin ändere daran nichts.