Mailänder Scala erhöht Preise: Bis zu 3.300 Euro für Premiere

Die Mailänder Scala hebt die Ticketpreise an, will dabei jedoch vor allem die besten Plätze verteuern. Günstigere Karten sollen unverändert bleiben. Wie Intendant Fortunato Ortombina mitteilte, erhöhen sich die Preise insbesondere für die traditionsreiche Saisoneröffnung am 7. Dezember um rund zehn Prozent. Für die am 7. Dezember geplante Premiere von "Otello" mit der Inszenierung von Damiano Michieletto könnten die besten Plätze künftig 3.300 statt 3.000 Euro kosten.

Stärker steigen zudem die Preise für neu eingeführte "Premium"-Plätze in besonders gefragten Reihen. Hier könnte der Höchstpreis bei bekannten Operntiteln von derzeit 300 auf bis zu 350 Euro klettern. Das Haus reagiert damit auch auf Debatten um Ticketverkauf und Verfügbarkeit, nachdem Stammgäste zuletzt vor steigenden Preisen und stärkerem Online-Vertrieb gewarnt hatten.