Pokémon-Flughafen in Japan offiziell eingeweiht

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Seit einem tödlichen Erdbeben im Jahr 2024 leidet die japanische Halbinsel Noto unter einem Rückgang des Tourismus. Um dem entgegenzuwirken, ist der regionale Flughafen am Dienstag nach der international erfolgreichen Anime-Serie Pokemon benannt worden. Die Pokémon-Figur Pikachu trat in Lebensgröße auf, um an der Einweihungsfeier teilzunehmen. Der Flughafen heißt nun offiziell "Noto Satoyama Pokemon With You Airport" (Noto Satoyama Pokémon Mit Euch Flughafen).
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Außer einem neuen Namen bekam der Airport auch einen neuen Look: Mehr als hundert Pokémon-Figuren sind nun in dem Flughafen zu sehen. In der Lobby surft von der Decke hängend eine Pikachu-Figur auf einem Ballon in Form eines Flugzeugs. Den ungewöhnlichen Namen behält der Flughafen aber nur für drei Jahre, wie die Pokémon-With-You-Stiftung mitteilte.
In Noto hatte sich am Neujahrstag 2024 ein Erdbeben der Stärke 7,5 ereignet. Mehr als 700 Menschen kamen damals ums Leben. In der Folge liegt laut dem japanischen Sender NHK die Zahl der Übernachtungsgäste in der Region nur noch bei gut 30 Prozent des Niveaus vor dem Beben.