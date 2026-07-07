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Höchste Hitze-Alarmstufe in drei spanischen Regionen

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In Barcelona soll es extrem heiß werden
©APA/APA/AFP/JOSEP LAGO
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Wegen befürchteter Temperaturen von bis zu 42 Grad hat der spanische Wetterdienst Aemet für Teile von drei östlichen Regionen des Landes die höchste Hitze-Alarmstufe Rot ausgerufen. Teile der Regionen Aragonien, Katalonien und Valencia mit bei Touristen beliebten Stränden und Städten wie Barcelona gehörten zu den am schwersten betroffenen Gebieten der erneuten Hitzewelle in Südeuropa, hieß es am Dienstag zur Begründung.

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Die Hitzewelle soll bis mindestens Donnerstag dauern. Die Hitze-Alarmstufe Rot bedeutet, dass die hohen Temperaturen potenziell "sehr ernste Auswirkungen" auf die Gesundheit und den Besitz der betroffenen Menschen haben können.

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