Erderwärmung sorgt für höheren Meeresspiegel und mehr Sturzfluten

Eigentlich hatte sich die Welt vorgenommen, die Erderwärmung bei 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen, um die schlimmsten Folgen des Klimawandels abzuwenden. Zwar ist dieses Ziel noch nicht offiziell gerissen, allerdings wird es den Vereinten Nationen zufolge auch nicht mehr zu halten sein, sondern zumindest zeitweise überschritten. Dies bezeichnet man als "Overshoot". Um die Überschreitung langfristig rückgängig zu machen, müsste die Menschheit irgendwann in eine Phase der Negativ-Emissionen eintreten – also mehr CO2 aus der Atmosphäre entfernen, als neu ausgestoßen wird.

Der federführende Autor James Kirkham von der International Cryosphere Climate Initiative betont: "Um die globalen Auswirkungen und Schäden durch den Eisverlust in den Polar- und Bergregionen der Welt einzudämmen, muss die Überschreitung auf ein absolutes Minimum beschränkt werden. Die Temperaturen müssen so schnell wie möglich wieder deutlich unter 1,5 Grad gesenkt werden, um die Risiken zu verringern."

Schon heute seien die Folgen drastisch, betont der Bericht: Die Polkappen, die Grönland und die Antarktis bedecken, schmölzen heute etwa sechsmal schneller als noch in den 1990er-Jahren.

Die zentrale Botschaft des Berichts: Selbst auf einen nur temporären "Overshoot" würden die weltweiten Eisvorkommen "gnadenlos" reagieren. Einige Beispiele:

"Wenn man auf der Autobahn eine Ausfahrt verpasst, gibt man seine Pläne, ans eigentliche Ziel zu gelangen, nicht auf – man nutzt die erste Gelegenheit, um umzukehren. Mit voller Geschwindigkeit weiterzufahren, macht die Sache nur noch schlimmer", betont die Direktorin der International Cryosphere Climate Initiative, Pam Pearson.

Ein Anstieg des Meeresspiegels um mehrere Meter sei mittlerweile ohnehin schon unvermeidbar, heißt es weiter. Effektiver Klimaschutz könne jedoch den Anstieg auf ein Niveau verlangsamen, an das sich Menschen besser anpassen könnten. Es sei bekannt, wie dies gelingen könne: Erneuerbare Energien und Batterie-Technologien boomten, die Abhängigkeit von Kohle und Öl verringere sich. Dieser Pfad müsse konsequent verfolgt werden.

(S E R V I C E - ICCI-Bericht: https://dpaq.de/ZFbQnmy, UNEP zum Overshoot: https://dpaq.de/yTJLYeR )