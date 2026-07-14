Neues Zelt: Worauf es beim Kauf wirklich ankommt

Bevor man sich für ein Modell entscheidet, muss man abwägen, was Priorität hat - Mobilität, ein schneller Aufbau oder Wohnkomfort, so Morten Rosenfeld, Produktexperte beim TÜV.

Zunächst geht es also darum, das passende Modell zu finden. Rosenfeld erklärt einige Unterschiede:

Wichtig: Die Personenzahl nicht zu knapp kalkulieren. Neben den Schlafplätzen sollte man auch genügend Platz für das Gepäck einplanen. Vorzelte und Apsiden können zusätzlich Stauraum für die Ausrüstung und Schuhe bieten.

Damit das Zelt auch bei plötzlichen Wetterumschwüngen sowie bei Wind, Regen und Hitze schützt, sollte man auf eine gute Belüftung, Standfestigkeit sowie einen ausreichend hohen Wert bei der Wassersäule achten.

Dazu gibt Morten Rosenfeld einige Tipps:

Viele Zelte bestehen aus beschichteten Polyester- oder Nylonmaterialien - und sind so meist leicht, reißfest und wasserabweisend. UV-beständige Beschichtungen verhindern zudem, dass das Material schnell spröde wird.

Wer Nachhaltigkeit schätzt, der findet recycelte Zeltstoffe, PFC-freie Imprägnierungen und reparaturfreundliche Konstruktionen. Zudem lohnt es sich, auf eine saubere Verarbeitung zu achten - also etwa auf Reißverschlüsse, die robust, leichtgängig und möglichst gegen Regen abgedeckt sind.