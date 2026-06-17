Neues Wiener Flughafen-Hotel startet als "Leonardo"

Am Flughafen Wien geht mit dem "Leonardo Smart Vienna Airport" demnächst ein drittes Hotel in Betrieb. Mit 510 Zimmern ist es das größte Hotel Niederösterreichs. Die Eröffnung mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) findet nächste Woche Donnerstag statt, teilte der Flughafen Wien am Mittwoch mit. Ursprünglich war der Start für März als "Vienna House Easy by Wyndham" geplant, doch die als Betreiberin vorgesehene Berliner Revo-Hospitality-Gruppe ging im Jänner pleite.

von APA