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Mit Auto im Ausland: Diese Kostenfallen drohen

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++ ARCHIVBILD ++ In den Niederlanden werden Geschwindigkeitsverstöße härter bestraft
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Beim Autourlaub im Ausland können unvorbereitete oder unaufmerksame Fahrer laut ADAC in eine Reihe von Kostenfallen geraten. Schon kleine Unachtsamkeiten kosteten schnell mehrere Hundert Euro. "Wer sich vor der Reise über die wichtigsten Regeln im Urlaubsland informiert, erspart sich unliebsame Post oder auch unangenehme Kreditkartenabbuchungen", sagt ADAC-Experte Tobias Paust. Ein kurzer Überblick, was Autourlauber alles im Blick haben sollten.

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Immer mehr Städte beschränkten den Verkehr durch Umweltzonen oder Zufahrtsgenehmigungen. Ohne Plakette oder Registrierung drohten dort Bußgelder. Das gebe es etwa in Frankreich, Belgien, Spanien und Italien.

Temposünder werden in vielen Ländern strenger bestraft. Wer etwa in Norwegen 20 Kilometer pro Stunde zu schnell fahre, dem drohe ein Bußgeld von 750 Euro. In den Niederlanden sind es laut ADAC mindestens 230 Euro.

Die Handynutzung am Steuer werde etwa in Norwegen mit 935 Euro und in den Niederlanden mit 440 Euro geahndet. Um Handysünder am Steuer zu entlarven, setzten niederländischen Behörden auch "Handy-Blitzer" ein.

Je nach Reiseland könnten durchaus große Preisunterschiede beim Tanken auftreten. Deshalb lohne sich vor dem Start der Autoreise ein Blick auf die Kraftstoffpreise hinter der Grenze. In Deutschland zum Beispiel muss mit höheren Spritpreisen als in Österreich, Kroatien, Belgien oder Spanien rechnen. In den Niederlanden oder Dänemark seien Diesel und Benzin in der Regel teurer.

In vielen Ländern Europas sind Autobahnen, Brücken, Pässe oder Tunnel mautpflichtig. Wer ohne Vignette unterwegs ist oder an einer Mautstation eine falsche Spur befährt, muss teilweise mit hohen Forderungen rechnen. Vignetten wie in Österreich sind in der Schweiz, Slowenien oder Tschechien erforderlich. Streckenabhängig wird hingegen beispielsweise in Italien, Frankreich oder Kroatien abgerechnet.

In Frankreich ist vielen nicht bewusst, dass es bereits auch erste digitale Mautbrücken gibt. Die Bezahlung müsse binnen 72 Stunden online, an Raststätten oder in Tabakläden erfolgen. Es drohen bis zu 375 Euro Strafe.

BERLIN - DEUTSCHLAND: ++ ARCHIVBILD ++ (ARCHIVBILD VOM 24.8.2023) - FOTO: APA/APA/dpa/gms/Zacharie Scheurer/Zacharie Scheurer

BERLIN - DEUTSCHLAND: FOTO: APA/APA/dpa/gms/Zacharie Scheurer/Zacharie Scheurer

VENEBRUGGE - NIEDERLANDE: ++ ARCHIVBILD ++ (ARCHIVBILD VOM 21.9.2011) - FOTO: APA/APA/dpa/gms/Friso Gentsch/Friso Gentsch

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