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Japan meldet erfolgreichen Test einer wiederverwendbaren Rakete

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Flug der Rakete dauerte ca 40 Sekunden
©APA/APA/AFP/HANDOUT
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Die japanische Raumfahrtbehörde Jaxa hat erstmals eine wiederverwendbare Rakete erfolgreich getestet. Der Prototyp der Rakete sei "problemlos gestartet und gelandet", sagte Projektleiter Takashi Ito am Samstag zu Journalisten. Der Flug dauerte laut Jaxa etwa 40 Sekunden, die Rakete stieg dabei auf eine Höhe von rund zehn Metern.

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Die Entwicklung wiederverwendbarer Raketen soll die Kosten in der Raumfahrt deutlich senken. Japan will in diesem Bereich zu US-Unternehmen SpaceX und Blue Origin aufschließen, die schon länger mit wiederverwendbaren Raketen arbeiten. Einem Tochterunternehmen des japanischen Konzerns Honda war im Juni 2025 ein erster erfolgreicher Start- und Landestest einer wiederverwendbaren Rakete gelungen.

China holte am Freitag erstmals eine wiederverwendbare Raketenstufe zur Erde zurück. Die Rakete vom Typ Langer Marsch 10B brachte nach Angaben der chinesischen Raumfahrtbehörde CNSA einen Satelliten in eine Erdumlaufbahn. Die erste Raketenstufe, die für den Start benötigt und dann abgeworfen wird, sei anschließend auf einer schwimmenden Plattform im Meer wieder aufgefangen worden.

This handout photo taken on July 11, 2026 and received from the Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) shows its prototype reusable rocket RV-X?ascending at the Noshiro Rocket Testing Center in Noshiro, Akita Prefecture. Japan's space agency said on July 11 its prototype reusable rocket successfully completed the first lift-off and landing test, marking a step forward in the cost-cutting technology dominated by SpaceX. (Photo by Handout / JAPAN AEROSPACE EXPLORATION AGENCY (JAXA) / AFP) / -----EDITORS NOTE --- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)" - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

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