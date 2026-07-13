Japan meldet erfolgreichen Test einer wiederverwendbaren Rakete

Die Entwicklung wiederverwendbarer Raketen soll die Kosten in der Raumfahrt deutlich senken. Japan will in diesem Bereich zu US-Unternehmen SpaceX und Blue Origin aufschließen, die schon länger mit wiederverwendbaren Raketen arbeiten. Einem Tochterunternehmen des japanischen Konzerns Honda war im Juni 2025 ein erster erfolgreicher Start- und Landestest einer wiederverwendbaren Rakete gelungen.

China holte am Freitag erstmals eine wiederverwendbare Raketenstufe zur Erde zurück. Die Rakete vom Typ Langer Marsch 10B brachte nach Angaben der chinesischen Raumfahrtbehörde CNSA einen Satelliten in eine Erdumlaufbahn. Die erste Raketenstufe, die für den Start benötigt und dann abgeworfen wird, sei anschließend auf einer schwimmenden Plattform im Meer wieder aufgefangen worden.