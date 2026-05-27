Lufthansa: Treibstoff für Sommerflüge sicher

Ausbleibende Treibstofflieferungen durch die Straße von Hormuz würden durch Importe aus den USA und Afrika kompensiert. Zudem hätten europäische Raffinerien ihre Kerosinproduktion auf das maximale Level hochgefahren.

Die Kunden könnten ohne Bedenken buchen, verspricht der Manager. "Sollte es wider Erwarten zu Treibstoffengpässen kommen und deshalb Flüge ausfallen, kann der Kunde wählen: Entweder wird er umgebucht oder er bekommt als Geld-zurück-Garantie den vollen Ticketpreis erstattet." Dies gelte für sämtliche Airlines der Lufthansa Gruppe.

Auch der Frankfurter Flughafenchef Stefan Schulte will den Passagieren die Angst vor Kerosinengpässen im Sommer nehmen. "Ich würde jedem Fluggast klar sagen: Mach dir über deine Buchung derzeit keine Sorge", sagte der Fraport-Vorstandschef dem "Handelsblatt". Er sehe die Versorgung in Europa im Sommer gesichert. "Ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten Monaten in Europa und damit auch in Deutschland genügend Kerosin haben. Wenn es gut läuft, auch bis Jahresende", sagte der Manager.