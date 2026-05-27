ABO

Lufthansa: Treibstoff für Sommerflüge sicher

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Lufthansa-Konzern sieht keinen Kerosinmangel im Sommer
©APA, dpa, Sina Schuldt
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit
Die AUA-Mutter Lufthansa hat seinen Kundinnen und Kunden versichert, dass sie im Sommer keine Flugausfälle wegen fehlenden Kerosins fürchten müssten. "An allen sechs europäischen Drehkreuzen der Lufthansa Group - Frankfurt, München, Zürich, Wien, Brüssel und Rom - sowie an anderen Flughäfen im Ausland gibt es von unseren Lieferanten keine Anzeichen dafür, dass die Treibstoffversorgung im Sommer gefährdet ist", erklärte Vorstandsmitglied Dieter Vranckx in einer Mitteilung.

von

Ausbleibende Treibstofflieferungen durch die Straße von Hormuz würden durch Importe aus den USA und Afrika kompensiert. Zudem hätten europäische Raffinerien ihre Kerosinproduktion auf das maximale Level hochgefahren.

Die Kunden könnten ohne Bedenken buchen, verspricht der Manager. "Sollte es wider Erwarten zu Treibstoffengpässen kommen und deshalb Flüge ausfallen, kann der Kunde wählen: Entweder wird er umgebucht oder er bekommt als Geld-zurück-Garantie den vollen Ticketpreis erstattet." Dies gelte für sämtliche Airlines der Lufthansa Gruppe.

Auch der Frankfurter Flughafenchef Stefan Schulte will den Passagieren die Angst vor Kerosinengpässen im Sommer nehmen. "Ich würde jedem Fluggast klar sagen: Mach dir über deine Buchung derzeit keine Sorge", sagte der Fraport-Vorstandschef dem "Handelsblatt". Er sehe die Versorgung in Europa im Sommer gesichert. "Ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten Monaten in Europa und damit auch in Deutschland genügend Kerosin haben. Wenn es gut läuft, auch bis Jahresende", sagte der Manager.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
US-Raumfahrtbehörde zahlt viel Geld an private Raumfahrtunternehmen
Technik
NASA vergibt Millionenaufträge für Mondmissionen
Reisen & Freizeit
Schweizer Hotels spüren Rückgang bei Gästen aus Asien
Easyjet im Fokus der Justiz
Reisen & Freizeit
Ermittlungen gegen Easyjet in Italien
++ ARCHIVBILD ++ Start- oder Zielort war überwiegend das nahe gelegene Ausland
Reisen & Freizeit
Fast jeder zweite Flug in Deutschland ein Kurzstreckenflug
Schnabel führt die negativen Folgen von Trumps Iran-Krieg ins Treffen
Wirtschaft
EZB-Direktorin hält Zinserhöhung im Juni wohl für geboten
Wirtschaft
EU plant hohe Millionenstrafe gegen Google
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER