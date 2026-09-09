Last Minute Urlaub und Herbstferien: Tipps für die aktive Auszeit

Die meisten Urlaubsdestinationen am Meer erleben ihre Hochsaison in den frühen Wochen der Sommerferien und sind dann gut gebucht. Gegen Ende der Ferien, also in der zweiten August-Hälfte und Anfang September, stehen die Chancen auf Urlaubsschnäppchen wieder besser. Dazu kommt, dass in Deutschland die ersten Schulen im August schon wieder ins Schuljahr starten, was die Nachfrage zusätzlich sinken lässt. Last Minute Verreisende sind naturgemäß hinsichtlich Auswahl eingeschränkt. Gottfried Math, Geschäftsführer von TUI Österreich, empfiehlt im Interview mit dem Chill Report daher, sich vorab wenig einzuschränken und allen möglichen Destinationen gegenüber offen zu sein. Wer wegfliegen möchte, sollte flexibel hinsichtlich Abflugzeit und -ort bleiben.

Gute Karten haben außerdem Familien, die in Österreich bleiben möchten, ein Nachbarland wie Italien ins Auge fassen oder in ein anderes Land wollen, das mit dem Auto oder Zug erreichbar ist. Flugreisen sind zwar ein Abenteuer und versprechen etwas mehr Tapetenwechsel, fehlende Flugkontingente oder -verbindungen können aber dazu beitragen, dass bestimmte Ziele Last Minute nicht mehr verfügbar sind – obwohl es vielleicht vor Ort genügend freie Hotelzimmer gäbe.