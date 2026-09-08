24-stündiger Bahnstreik sorgt für Probleme in Italien

Ein 24-stündiger Bahnstreik hat in Italien am Dienstag zu Zugausfällen und zu erheblichen Behinderungen geführt. Der Ausstand begann am Montagabend und endet am Dienstagabend um 21.00 Uhr. Nach Angaben der Staatsbahnen FS können die Auswirkungen des Streiks in Form von Zugausfällen und Verspätungen auch über das Ende der Arbeitsniederlegung hinaus andauern. Die Bahn rief Reisende dazu auf, sich vor der Fahrt über die tatsächlich verfügbaren Verbindungen zu informieren.

von APA