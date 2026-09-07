Betreiber des Wiener "Gleisgartens" ist insolvent

Der Betreiber des Wiener "Gleisgartens", die Kraft-Moments Development GmbH, ist insolvent. Das teilten die Kreditschutzverbände KSV 1870, Creditreform und AKV am Montag mit. Die als Foodhall konzipierte Gastro- und Eventlocation ist in einer ehemaligen Remise der Badner Bahn in Meidling untergebracht. Für die Insolvenz wurden Umsatzrückgänge unter anderem wegen des heißen Sommers sowie steigende Kosten verantwortlich gemacht.

von APA