Seilbahnen Schweiz meldet für die angelaufene Saison "sehr positive" Vorverkäufe von Jahres- und Saisonabonnementen. In Graubünden liegen die Buchungen laut Graubünden-Ferien-Chef Martin Vincenz leicht über dem Vorjahr.

Auch das Wallis erwartet eine stabile bis leicht höhere Nachfrage. Zusätzliche Gäste erhofft sich der Alpenkanton von der Ski-WM in Crans-Montana.

Dabei hätte in den jüngsten schneearmen Wintern wohl kein einziges Schweizer Skigebiet allein mit Naturschnee einen wirtschaftlich sinnvollen Saisonbetrieb aufrechterhalten können, sagt Schneeforscher Christoph Marty vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP.

Paradoxerweise ermöglichten leistungsfähige Beschneiungsanlagen heute sogar längere Saisonen als vor der Einführung des Kunstschnees, so Marty. Sie machten den Saisonstart im November planbarer und sicherten den wichtigen Betrieb über Weihnachten.

Doch die Beschneiung stößt an Grenzen: Sie braucht Kälte, ausreichend kaltes Wasser und leistungsfähige Anlagen. Mit der Erwärmung werden die Zeitfenster kürzer, sodass immer mehr Schnee in weniger Stunden produziert werden muss.

Dafür brauche es entsprechend viele Schneekanonen und eine ausreichende Wasserversorgung, erklärt Marty. Den Aufwand könnten sich vor allem große Skigebiete leisten. Kleinere und mittlere Betreiber müssten dagegen zunehmend abwägen, ob sich die Investitionen lohnten.

Auch Seilbahnen Schweiz bestätigt den Druck. Um den Saisonstart abzusichern, seien vielerorts große Investitionen geplant. Diese forderten die Bergbahnbetreiber finanziell heraus, sagt Direktor Berno Stoffel.

Nicht überall können die Bergbahnen diese Kosten allein stemmen. Vielerorts stellt sich deshalb die Frage nach öffentlicher Unterstützung. Wie unterschiedlich mit diesen Herausforderungen umgegangen wird, zeigen zwei aktuelle Beispiele.

In der Bündner Gemeinde Brigels bewilligten die Stimmberechtigten im Oktober einen Sanierungsplan mit zunächst 7 Millionen Franken (7,65 Mio. Euro) Gemeindebeitrag. Im waadtländischen Les Mosses wurde dagegen ein Beschneiungsprojekt nach Einsprachen und wegen rechtlicher Hindernisse aufgegeben.

Solche Zuschüsse seien betriebswirtschaftlich nicht immer zu rechtfertigen, sagt Marty. Volkswirtschaftlich könnten sie dennoch sinnvoll sein, da auch Hotels, Restaurants und andere Betriebe profitierten.

Er vergleicht Skigebiete mit öffentlichen Schwimmbädern, die wegen ihres gesellschaftlichen Nutzens oft subventioniert werden. Darüber müsse letztlich aber die jeweilige Bevölkerung entscheiden.

Der Aufwand werde steigen, so Marty. Langfristig erwartet er daher deutlich weniger Skigebiete und eine Konzentration auf große, hoch gelegene Destinationen. "Und es wird sicher nicht günstiger!"

Schon für diese Saison dürften die Preise weiter steigen. Laut einer Umfrage von Seilbahnen Schweiz bei 57 Unternehmen verteuern sich Tageskarten in diesem Winter im Durchschnitt um 2,3 Prozent, Saisonabonnements um 0,1 Prozent.

Graubünden Ferien sieht bisher keine Hinweise auf ein verändertes Konsumverhalten aufgrund höherer Preise. Im Wallis hingegen beobachtet man eine zunehmende Preissensibilität, insbesondere bei europäischen Gästen. Diese buchten kurzfristiger und blieben kürzer.

Langfristig setzen beide Kantone angesichts des Klimawandels verstärkt auf den Ganzjahrestourismus: Graubünden auf Sommer und Nebensaisons, das Wallis auf den wachsenden Herbsttourismus. Wirtschaftlich ersetzen könne dies den Winter aber vorerst nicht.