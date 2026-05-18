Was tun, wenn der Urlaubsflieger nicht fliegt?

Hat man Flug und Unterkunft getrennt gebucht, wird es etwas komplizierter. Denn hier komme es auf den Einzelfall an, so die Expertin. Die Arbeiterkammer Oberösterreich rät generell, schon beim Buchen von Unterkünften, Mietwägen oder Ähnlichem im Urlaubsland darauf zu achten, dass jene kostenlos stornierbar sind. Die gute Nachricht ist aber: Auch bei Individualreisen dürfen Airlines, so Semrad, nachträgliche Preisänderungen nicht einfach so weitergeben, auch hier muss eine entsprechende Klausel im Vertrag stehen.

Vor allem für Individualreisende heißt das Zauberwort: EU-Fluggastrechteverordnung. Sie ist dann wirksam, wenn entweder der Startflughafen in der EU liegt oder aber die Airline ihren Sitz in einem Mitgliedsstaat hat und auch der Zielflughafen in der EU ist. Die Verordnung regelt die Rechte von Reisenden unter anderem bei Verspätungen und Annullierungen. Auch dann, wenn eine Airline einen Flug aus wirtschaftlichen Gründen storniert – also etwa, wenn sich die Verbindung wegen gestiegener Treibstoffkosten nicht mehr rechnet. Ist gar kein Kerosin zu bekommen, so kann sich die Airline theoretisch darauf berufen, dass ein außergewöhnlicher Umstand vorliegt. Das würde bedeuten, dass sie keine Ausgleichszahlung an Reisende leisten müsse, sagt Semrad. Das müsse aber auch wieder im Einzelfall geprüft werden. Entsprechende Gerichtsurteile kenne sie noch keine.