Casa Cupido: Ein Traumhaus in Apulien

Der Feldweg ist holprig. Links und rechts Olivenbäume. Hier und da ein Nachbar. Es ist ein heißer Oktobertag im Jahr 2022, als Hanser hier zum ersten Mal aus dem Auto steigt. Vor ihr steht ein Rohbau. Keine Fenster. Keine Türen. Rundherum 1.000 Quadratmeter Grund und 85 alte Olivenbäume. Viele wären wieder umgedreht. Hanser wusste sofort: Das ist es.

Dabei hatte die Unternehmerin aus Wien eigentlich etwas ganz anderes gesucht. Ein fertiges Haus. Sie wollte gleich einziehen, statt langwierig zu bauen. Seit Jahren kannte sie Apulien, war immer wieder hier in Süditalien unterwegs und hielt bei jeder Reise Ausschau nach Häusern. Doch das Richtige war nie dabei. Ohnehin sollte es ursprünglich gar nicht Apulien werden. Eher die Toskana. Vielleicht die Amalfiküste. Und wenn schon Italien, dann möglichst direkt am Meer. Doch dann stand sie vor diesem Rohbau vor den Toren von Ostuni. „Wenn man nicht anfängt, wird es nichts“, zeigt sich Hanser pragmatisch.

Dass sie damals kaum Italienisch sprach, spielte keine Rolle. Hanser organisiert mit ihrer Agentur in Wien Veranstaltungen und Events für Unternehmen. Räume zu gestalten und zu inszenieren, liegt ihr im Blut. Während andere nur einen unfertigen Bau sahen, sah sie bereits das fertige Haus: Englische Fenster. Holzböden statt der in Süd­italien üblichen Steinfliesen. Warme Farben. Ein großer Esstisch in der Mitte. Ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen. „Ich hatte ziemlich genau im Kopf, wie es aussehen wird“, erzählt sie. „Plätze zu schaffen, ist meine Passion.“