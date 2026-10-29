Heuer 15 Weihnachtsmärkte in Wien

Mit dabei sind wieder die Klassiker, also etwa die Märkte am Rathausplatz, in Schönbrunn, auf der Freyung, am Stephansplatz, vor der Karlskirche oder am Spittelberg. Ein Comeback feiert das vorweihnachtliche Dorf am Maria-Theresien-Platz, das zuletzt pausiert hat. Insgesamt werden heuer auf den Wiener Weihnachtsmärkten 814 Stände aufgebaut. 200 davon bieten Essen und Trinken feil.

"Wiener Weihnachtsmärkte sind ein wichtiger Bestandteil der Adventzeit. Sie bringen Menschen zusammen, bieten Raum für Begegnungen und machen die Vorfreude auf Weihnachten in der ganzen Stadt spürbar", zeigte sich die zuständige Stadträtin Bettina Emmerling (NEOS) überzeugt.