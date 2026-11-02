Ob sportlicher Aufstieg, genussvolle Skitour oder abwechslungsreiche Abfahrt: Wer im Winter gerne abseits des Pisten-Trubels auf den Bergen unterwegs ist, weiß eine zuverlässige Skiausrüstung zu schätzen.

Der österreichische Tourenski-Spezialist HAGAN bietet Tourenski für unterschiedliche Ansprüche und Einsatzbereiche. Dabei stehen Drehfreudigkeit und kontrolliertes Fahrvergnügen im Mittelpunkt.

Für alle, die gerne auf Tour gehen, gibt es jetzt gleich zwei Modelle zu gewinnen.