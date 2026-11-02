Frische Bergluft, verschneite Gipfel und unvergessliche Skitouren: Mit der passenden Ausrüstung wird der nächste Ausflug in die Berge zum besonderen Erlebnis. Gemeinsam mit dem österreichischen Tourenski-Spezialisten HAGAN verlosen wir zwei hochwertige Tourenskimodelle: den HAGAN Core Carbon 84 und den HAGAN Core Carbon 84 Lite. Jetzt mitmachen und mit etwas Glück bestens ausgerüstet in die Skitourensaison starten!
Mit HAGAN die Bergwelt entdecken
Ob sportlicher Aufstieg, genussvolle Skitour oder abwechslungsreiche Abfahrt: Wer im Winter gerne abseits des Pisten-Trubels auf den Bergen unterwegs ist, weiß eine zuverlässige Skiausrüstung zu schätzen.
Der österreichische Tourenski-Spezialist HAGAN bietet Tourenski für unterschiedliche Ansprüche und Einsatzbereiche. Dabei stehen Drehfreudigkeit und kontrolliertes Fahrvergnügen im Mittelpunkt.
Für alle, die gerne auf Tour gehen, gibt es jetzt gleich zwei Modelle zu gewinnen.
HAGAN Aktion: Jetzt bis zu 70 % sparen!
Im Zuge der Neuausrichtung des Unternehmens und der Verlegung des Firmensitzes ins Ausseerland veranstaltet HAGAN einen einmaligen Lagerabverkauf. Von 26. Oktober bis 31. Dezember 2026 gibt es ausgewählte Tourenski-Sets inklusive Bindung und Fell sowie weitere Skitourenausrüstung mit bis zu 70 % Rabatt.
Das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht. Die Rabatte variieren je nach Produkt.
HAGAN Core Carbon 84
Der HAGAN Core Carbon 84 bringt Skitourengeher:innen dorthin, wo Aufstiege mit stiller, weiter Aussicht belohnt werden.
Seine Mittelbreite von 84 mm und seine Leichtbauweise ermöglichen lange Aufstiege, gepaart mit hoher Drehfreudigkeit und optimaler Stabilität zur Kontrolle bei Abfahrten im anspruchsvollen Gelände. Er ist aber auch ein idealer Begleiter für genussvollere Touren.
Erhältliche Längen: 156, 164 und 172 cm.
HAGAN Core Carbon 84 Lite
Der HAGAN Core Carbon 84 Lite macht den Zugang zu den Bergen so leicht wie möglich. Unkompliziert zu drehen, einfach zu kontrollieren und ideal für entspannte, genussvolle Skitourentage. Auf der Piste und auch im freien Gelände.
Erhältliche Längen: 148, 156, 164 und 172 cm.
Jetzt HAGAN Tourenski gewinnen!
Sie lieben die Berge und möchten bestens ausgerüstet in die neue Skitourensaison starten? Dann machen Sie mit!
Gemeinsam mit HAGAN verlosen wir je ein Paar der beiden Tourenskimodelle:
1 × HAGAN Core Carbon 84 in einer der verfügbaren Längen
1 × HAGAN Core Carbon 84 Lite in einer der verfügbaren Längen
Teilnahmeschluss: 20. November 2026
So einfach geht's: Füllen Sie das Gewinnspielformular aus und wählen Sie aus, welches der beiden HAGAN Tourenskimodelle Sie gewinnen möchten. Mit etwas Glück dürfen Sie sich schon bald über ein Paar hochwertige Tourenski freuen!
Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück gewinnen. Wir wünschen Ihnen viel Glück!