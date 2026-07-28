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GEWINNSPIEL: Tickets für Die Toten Hosen in Wien gewinnen

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Die Toten Hosen live in Wien erleben! Wir verlosen 1 × 2 Tickets für das Konzert der Punkrock-Legenden am 12. September 2026 im Ernst Happel Stadion.

Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück Tickets für einen unvergesslichen Konzertabend mit Campino und seine Band gewinnen!

Die Toten Hosen live im Ernst Happel Stadion

Mit ihrer „Trink Aus! Wir Müssen Gehen“ Tour kommen Die Toten Hosen am 12. September 2026 nach Wien. Seit mehr als vier Jahrzehnten begeistert die Band rund um Frontmann Campino mit energiegeladenen Live-Shows, legendären Songs und einer einzigartigen Bühnenpräsenz.

Die Stadion- und Open-Air-Tour 2026 zählt zu den größten Erfolgen der Bandgeschichte: Rund 900.000 Fans werden Die Toten Hosen live erleben, nahezu alle Konzerte sind bereits ausverkauft. Das Konzert im Ernst Happel Stadion verspricht einen Abend voller Rock, Leidenschaft und unvergesslicher Live-Momente.

Jetzt Die Toten Hosen Tickets gewinnen

Wir verlosen 1 × 2 Tickets für das Konzert von Die Toten Hosen in Wien.

  • Termin: 12. September 2026

  • Ort: Ernst Happel Stadion, Wien

  • Teilnahmeschluss: 28.08.2026

Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück gewinnen.

Füllen Sie das Gewinnspielformular aus und sichern Sie sich Ihre Chance auf 2 Tickets für Die Toten Hosen in Wien.

Wir wünschen Ihnen viel Glück!

Gewinnspiel
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