Gewinnspiel: 2 Tickets für die Opernredoute 2026 in der Oper Graz gewinnen

La dolce vita in Graz: Wir verlosen 2 Eintrittskarten für die Opernredoute am 31.01.2026 in der Oper Graz.

Jetzt mitmachen und eine der glanzvollsten Ballnächte Österreichs erleben.

Opernredoute 2026 La dolce vita zum 25 Jubiläum

Am Samstag, 31. Jänner 2026, wird die Oper Graz wieder zum elegantesten Ballsaal der Stadt. Die Opernredoute feiert ihr 25 jähriges Jubiläum und lädt unter dem Motto La dolce vita zu einer Nacht voller Musik Tanz und Lebensfreude ein. Die Eröffnung im großen Saal setzt den festlichen Startschuss bevor das gesamte Haus zum Flanieren Genießen und Tanzen bis in die Morgenstunden einlädt.

