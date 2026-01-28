Gewinnspiel: Parfum‑Workshop bei Günsberg gewinnen & eigenen Duft kreieren

ABO

Gemeinsam mit Günsberg verlosen wir einen Platz in einem exklusiven Parfum‑Workshop am 13. Februar 2026 in St. Pölten. Entdecken Sie die Kunst des Duftes und gestalten Sie unter professioneller Anleitung Ihr ganz persönliches Eau de Parfum (100 ml).

Bild
 © Günsberg
Bild
 © Günsberg

Ein Duft, so individuell wie Sie selbst

Wie riecht Ihre Persönlichkeit? In der Duftwerkstatt von Günsberg tauchen Sie gemeinsam mit Parfumeurin Beatrix Schlaffer‑Günsberg in die faszinierende Welt der Parfumkunst ein.

Bei dem inspirierenden Workshop lernen Sie, wie Düfte aufgebaut sind und wie Sie daraus eine Komposition erschaffen, die Ihre Handschrift trägt.

Tauchen Sie mit Parfumeurin Beatrix Schlaffer-Günsberg in die faszinierende Welt der Düfte ein und erleben Sie einen inspirierenden Nachmittag voller hochwertiger Essenzen, Kreativität und Sinnlichkeit.

Schritt für Schritt entwickeln Sie unter professioneller Anleitung ein Parfum, das so einzigartig ist wie Sie selbst.

Was erwartet Sie im Workshop?

  • Einführung in die Kunst der Duftpyramide (Kopf-, Herz- und Basisnoten)

  • Wissenswertes über Wirkung, Charakter und Zusammenspiel von Duftstoffen

  • Kreatives Arbeiten mit hochwertigen Rohstoffen

  • Ihre individuelle Duftkomposition zum Mitnehmen (100 ml Eau de Parfum)

GÜNSBERG

Beatrix Schlaffer-Günsberg steht mit ihrer Marke Günsberg für exklusive, handgefertigte Nischenparfums, Raumdüfte und Kerzen aus Österreich. Mit höchstem Qualitätsanspruch, viel Expertise und fernab von Massenware. Beatrix Schlaffer‑Günsberg hat bereits zahlreiche Marken olfaktorisch geprägt und gibt ihr Wissen nun in diesem exklusiven Workshop weiter.

Gewinnen Sie jetzt dieses besondere Erlebnis im Wert von € 250 und gestalten Sie Ihr ganz eigenes Duftprofil!

Wann: 13.02.2025

Wo: Duftwerkstatt St. Pölten | Teslastraße 2, 3100 St. Pölten

