Gewinnspiel: Parfum‑Workshop bei Günsberg gewinnen & eigenen Duft kreieren

Wie riecht Ihre Persönlichkeit? In der Duftwerkstatt von Günsberg tauchen Sie gemeinsam mit Parfumeurin Beatrix Schlaffer‑Günsberg in die faszinierende Welt der Parfumkunst ein.

Bei dem inspirierenden Workshop lernen Sie, wie Düfte aufgebaut sind und wie Sie daraus eine Komposition erschaffen, die Ihre Handschrift trägt.

Tauchen Sie mit Parfumeurin Beatrix Schlaffer-Günsberg in die faszinierende Welt der Düfte ein und erleben Sie einen inspirierenden Nachmittag voller hochwertiger Essenzen, Kreativität und Sinnlichkeit.

Schritt für Schritt entwickeln Sie unter professioneller Anleitung ein Parfum, das so einzigartig ist wie Sie selbst.