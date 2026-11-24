Weil Teile des Fähranlegers erneuert werden mussten, war das Eiland für mehrere Wochen geschlossen. Nun legen wieder täglich knapp ein Dutzend Fähren von den Piers am Embarcadero in Richtung Alcatraz Island ab. Den Angaben nach besuchen jährlich 1,5 Millionen Menschen die Insel.

Alcatraz war von 1934 bis 1963 ein Hochsicherheitsgefängnis, das als besonders ausbruchssicher galt. Der berühmteste Häftling war Mafiaboss Al Capone. Die Insel und die Geschichten zu Fluchtversuchen und harschen Haftbedingungen boten Stoff für Filme und Serien.

Neben der Historie lohnt auch die Natur der Insel den Ausflug: Sie ist laut dem Tourismusbüro eine bedeutende Brutstätte für Seevögel. Neben der Westmöwe seien hier unter anderem der Nachtreiher, Klippenausternfischer oder die Taubenteiste zu beobachten.

Alcatraz City Cruises ist der offizielle Anbieter für Fahrten zu der Insel. Die Tickets für die Fähre samt Zugang zu den historischen Zelltrakten und Gärten kosten für Normalzahler ab rund 48 US-Dollar (rund 44 Euro). Kinder von fünf bis elf und Menschen ab 63 Jahren zahlen weniger, für unter 5-Jährige ist es kostenlos. Tickets können bis zu 90 Tage im Voraus gebucht werden.